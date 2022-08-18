老年健康桥 要在何处找（顺口溜）

渥太華／李鴻舉

福壽雙全

人人喜歡，個個想要

於是，東處尋，西邊找

誤走了許多灣道

耗去了餘生的春宵

太可惜，太糟糕

在此奉勸吾老

從今日起

你要深一層思考

往日走過的路

多如牛毛

今後要掌控那一條

從今日起

你更要展開眉梢

明察秋毫

自己的健康繩索

何處不牢靠

今後怎樣將它補好

老人果能慎重思考

善搭健康橋

首先是兒女欣喜

少了許多煩惱

其次是社會和諧

老有所終一體髙

由此可見

搭建老年健康橋

是福壽的陽関道

那麼，究竟如何搭建

且看以下分曉

老年的經歷出奇的髙

各類習慣早已入背包

如果是好習慣

老樹枯萎少

如果是壞習慣

老柳易折腰

所以老人要多多檢討

常常清理習慣包

好的多保留

壞的立刻拋

老年生活有了譜

老年心智也要靠槽

老人的心不躁

餘生會樂逍遙

如果老人懷念已往

徒然把精神耗

你的往日

雖然闖過五關

斬過六將

但那些傲人的輝煌

早已暗然雲消

你又何必受其困擾

老人埋怨當下

那更是自戕的刀

你已衰老入槽

燒香有你的份

你若想築廟

必然築得灰頭土臉

惹得餘生騷

老人更不宜擔心將來

你生命的孤舟

既然進入避風港

就該平靜求安祥

縱是蜀中無大將

你老廖化也不要去先鋒當

因為

人到晚年萬事拋

全心全意築康橋

食與睡，是康橋的關鍵道

身與心，要搭配得能量好

錯誤的吃，錯誤的喝

風險必然來到

錯誤的聴，錯誤的想

必然會心浮气躁

如果睡得太少

心火會上升

脾氣也會暴躁

如果睡得太多

那就入了豬槽

豈不是人獸一般髙

老人唯有睡得適時適效

才能氣定神清幸福抱

所以俗語說

老人驅除失眠症

才能活得像個神

老人吃得精又純

病毒也就不染身

老人建穩了食睡橋

再加上動靜平交道

那他的餘生仍有光輝照

愛動的老人

步入社區做義工

薪火相傳能量髙

愛靜的老人

留在戶內

詩琴書畫常擁抱

親朋好友會讚你好

縂而言之

老人的七情六慾越少

其福壽越高

老人見人常微笑

連石頭也會變成寶

老人若能常說

我不需要，我不需要

那他會灑脫得上雲霄

喜樂的安渡奈河橋