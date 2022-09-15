文 / 十月 Canada

和面机工作的时候，我正坐在沙发上玩游戏。京东app上有个爱消除游戏，我居然非常痴迷！

有的环节需要用星星，或方形色块，或菱形色块连在一起消除壁垒；有的环节是要拿这些东西消除方格里的图形。无论如何，就是在有限的步数下消除所有乱七八糟的挡路的东西，然后通关。

通关后的心情既焦虑下一关的难度系数，同时又感受通关后的没意思感和失落！

还差最后几下，我正在思考步数够不够用时，我听见和面机发出了异样的声音！凭直觉，这个声音不对！

我对于游戏的痴迷程度处于拿得起放得下。所以我直接把手机扔到一旁，去查看和面机的情况！发现，声音异常是因为卡住和面杯的原本的有两个卡头，有一处卡头断了。当和面机工作时的重力由于卡不住面杯，面杯开始摇摇晃晃发出的呼救信号。

我看了看断掉的卡头与底座的连接性质，属于报废标准，无法修复！

扔了吧，不需要犹豫不定！但是我立即需要一台新机器！手工和面我已经抛弃很久了，我不想重拾旧业。

游戏我也不玩了，通关这时候显得微不足道。买和面机才是更重要的事！网上一搜，看见Hudson Bay 有一款挺好，我不想等送货等好几天，我要立即拥有。

开车去Hudson Bay。

一位女工作人员看见我在和面机售卖区域绕圈，问我需要帮忙么？

“这款还有百分之十的额外折扣？”

“对，今晚结束！”

“有白色的么，我想要白色的！”

“我给你找找！”

她找来找去，又查看库房的存货。

“有银色、红色、橘色和紫色，就是没有白色的！”

“红色？”我紧急地思考了一下！我确实也喜欢红色，但是我的厨房小家电的颜色我一直保持着各种白色的搭配。

“我可以调一个白色过来，然后发货给你。”

我紧急问我自己：“如果坚持白色，那就无法立即拥有！我有那么急么？”我又看了一眼样机的红色，很美！可我现在就想要白色！

“好，那送货吧！”我断然地说。

开车回家的路上，我仍然在思考白色和面机的美，也同时思考红色和面机的美。为了更好的思考，我把车停在一家超市的停车场，进超市买点可买可不买的东西，让自己冷静冷静。

伙计打来电话！

“刚刚看见你发的图，你买了红色的和面机？”

“我预定了白色的。因为店里没有白色只有红色，所以他们发货给我！”

“我记得你喜欢红色？”

“是，我喜欢红色。”

“要不然我再回去看看红色的去！”

我想，我仍然没有从红色和面机的美丽外表下抽身，我打算再回去看看。”

“汽油费也挺贵！”伙计嘲笑道。

就这样，我又开回Hudson Bay，为再看上一眼红色的和面机的美。

我走进Hudson Bay，朝着和面机售卖区域迈着大步！终于，我站在了红色和面机的面前。可我仍旧满心装满了白色和面机的样子！

尽管我曾经一而再再而三地思考着红色的美。