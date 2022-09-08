怀世贸大厦——悼911死难者(二首)

渥太华 / 叟声

一

世贸大厦蜚闻名，纽约港市之标征；(1)

曾访登临忆犹新，雄姿巍峨峙霄旻；(2)

风驰电掣攀其顶，一览通都瑰琦景。

曼岛富丽绚辉煌，哈河滂沛迤練萦；(3)

琼宇轩昂钟灵秀，巨轮吞吐港繁兴；

商贸巨擘荟云集，金融信息汇中心。(4)

观光遊客踵络绎，秩序井然阒幽静；(5)

万象欣荣兆鸿钧，人流熙攘恺昇平。(6)

二

轰隆巨响天下惊，恐暴劫机袭楼倾；(7)

浓焰蔽日烈火迸，锦繍繁华化灰烬；

伤亡惨重不胜睹，举世谴责愤填膺。

云谲波诡难逆料，平地风波缘何因？(8)

物极必反势所然，不平则鸣亦常情；

见仁见智说纷纭，正邪是非判分明；(9)

恐怖恣雎悖人道，殃及无辜众震悻。(10)

以暴易暴俱拙损，冤怨相报嫌曷泯；(11)

改弦易辙弘天爵，力挽狂澜慰亡灵。(12)

［注释］

(1)标征——标志象征。

(2)曾访登临——于1998年3月16日曾登上大厦屋顶的平台眺望纽约港市全景。

(3)曼岛——即曼哈顿。四面是水,为一岛渚，是纽约最繁华区。哈河——即哈德逊河。迤練萦——像一条长长的白丝巾缠绕着。

(4)巨擘bāi——即巨头。

(5)阒qù——寂静。

(6)兆zhào——征兆，即显示出的迹象。鸿钧——鸿：大也，钧：平也,鸿钧意谓化淳俗美，天下太平。见王褒《四子讲德论》有“夫鸿钧之世，何物不乐”之句。故“鸿钧意喻太平盛世。恺kǎi——和乐。

(7)恐暴——恐怖暴徒。劫机——即2001年9月11日基地组织头目本·拉登策动对美国的恐怖袭击，派人劫持飞机撞击世贸大厦起火焚毁，死伤惨重。

(8)云谲波诡——形容事态风云变幻莫测。

(9)正邪——正义与邪悪。

(10)恣雎zì jū——放纵暴戾。悖bèi——违反、混乱。悻xìng——恼怒、怨恨。

(11)拙损——笨拙、损伤。曷泯——何时能息灭消止。

(12)天爵——《孟子·告子上》“仁义忠信，乐善不倦,此天爵也。”即要弘扬仁义道德，讲诚信爱心，不要相互仇杀。

［附注］本·拉登于2011年5月2日已被美国空降突击隊击斃。