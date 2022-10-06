渥太华 / 肖庆涵

前年太太的朋友送给她几棵挂金灯，去年可能因为刚换地方，还不适应我们家后院的水土



那还是大约50年前的事情了，我1971年初中毕业后，被分配到了北京东方红汽车制造厂（北汽），在生产科下面的仓库里，做开车、装卸和收发汽车零件的工作。我从小就容易患扁桃体炎，弄得父母总是在讨论，是否应当让我去做切除扁桃体的手术。1973年夏季时有一次扁桃腺发炎，几个星期都没好，打了几天青霉素也不管用，我只好到医务室排队，找最好的医生彭梅魁大夫给我诊治。由于彭大夫是彭德怀的侄女，所以受牵连和她丈夫一起下放到北汽的医务室做大夫。因为她医术精湛、人也和气，所以找彭大夫看病的人最多。那天彭大夫给我检查时，我发烧接近了39度。彭大夫说：“给你开张病假条休息几天吧。”我说：“彭大夫我不能休病假，求您想想办法让我快点好吧。”望着我补丁摞补丁、留有洗不净的机油和铁锈印迹的工作服，彭大夫有些好奇地问我：“你是做什么工作的？”我说：“我在毛坯库开车和搬运铸锻件。”彭大夫说：“那是重体力活了，你烧发的这么高，哪有力气干这种活儿，磕着碰着怎么办？”我告诉彭大夫：“厂里规定，学徒期间如果病假超过三个月，就要延期一年出师。我因为进厂后就去治疗血吸虫病，已经休了两个半月的病假了，所以但凡能挺着，就一定不能休病假。”彭大夫感到有些奇怪的问我：“你怎么会得血吸虫病呢？”我告诉彭大夫：“我14岁时随母亲去了湖北的邮电部五七干校，在那里染上了血吸虫病。”“那你家人回来了吗？”彭大夫问。我说：“只有我一个人在北京。”彭大夫看着我想了一会儿说：“你今天下午一定要回去休息，西药看来是不行了，我回去想想办法，你明天早上再来找我。”

第二天上午去找彭大夫时，她给了我一张中药方，上面只有五味药，第一味写的就是锦灯笼！抓好的中药是很大一包，占地方最大的，就是晒干后红红、脆脆的锦灯笼。我还是第一次见这种奇怪的玩意儿。三付药吃完后，我的扁桃体炎还真好了！我去医务室向彭大夫致谢，彭大夫笑着说：“我看你吃药打针都不见好，就从《中华医学》杂志上找来这个偏方，没想到效果这么好。”这下我的扁桃体不需要切除了，只要扁桃体发炎，我就用这个药方，去中药铺抓上三付。几年后，方子用烂了，我的扁桃体也不再发炎了。

后来偶然看到了以外、喉科见长的著名中医，张赞臣先生创制的“金灯山根汤”“养阴利喉汤”“前胡玉屏汤”及外用“喉科牛黄散”“银硼嗽口液”等多种喉科验方。其中“金灯山根汤”，由挂金灯、山豆根、牛蒡子、白桔梗、嫩射干和生甘草所组成。而彭大夫开给我的那张偏方中的五味药是：锦灯笼、山豆根、牛蒡子、白桔梗和甘草。两张药方甚为接近。

据报道挂金灯不仅有清热解毒、清痰止咳的作用，而且它含有苦瓜甙，长期食用具有预防和治疗糖尿病的功效。另外，它还含有丰富的维生素和各种微量元素，所以具有潜在的养生价值。写这篇文章的一个目的，也是想宣传一下：挂金灯是一种集食疗、药用、保健于一体的浆果，如果你家种了它，可千万别浪费了哟。