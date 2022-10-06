渥太华 / 叟声

巨龙腾飞奇迹显，神州喜讯盈不断；(1)

高速高铁如网遍，跨江越海贯天堑；(2)

吸砂填礁筑渚堰，戈壁改造成绿田；(3)

北斗太空站升凯，登月火星期不远；(4)

5G量子技领先，新锐装备一应全；(5)

凡此成就卓贡献，不胜枚举叙不完。

更是京冬奥运蒇上合组织坛新员；(6)

又临十一庆国诞，举国灯彩歌翩欢；(7)

大会堂宾朋盛宴，广场隆仪升旗典；

众多国魁纷贺电，友谊邦睦拥禹甸。(8)

炎黄子孙勤毅譞，披荆斩棘缔家园；(9)

艰苦奋斗73年，励精图治不息肩；

改革开放煥新颜，国力蒸燊民生善；(10)

56民族劼凝攒，战胜灾贫小康践；(11)

14亿众志城坚，捍卫华夷与主权。(12)

迎来20大召开，迈新征程雄图展；

全力自主创新研，科技猛进臻精尖；

珠联璧合佥企盼，殚促和统免戈燹；(13)

第二百年目标趱，砥砺奋进国梦圆。(14)

［注释］

(1)盈——充满。

(2)高速——指高速公路。如网遍——像蛛网般遍布全国，沟通城乡各地。贯天堑——穿通江海天险阻隔。

(3)此联首句指在南海筑岛屿。后句指对西北地区(新彊内蒙宁夏等地)的戈壁大力进行改造，如铺草固沙、开渠灌水、植树造林，播种水稻等使荒漠成绿州良田。

(4)北斗——指北斗导航卫星。太空站——中国自力创建了进行太空实验的空间站。升凯——指胜利成功升入太空。登月火星——指载人登上月球及观测火星的技术。

(5)5G、量子——指5G、量子尖端高新技术的开发应用。新锐装备——指工业与国防上使用的创新精崭锐利工具设备。

(6)京冬奥运——指二月首都北京成功举办的冬季奥林匹克运动会(包括残奥会)。蒇chǎn——完成。坛新员——有14国拟加入。

(7)灯彩——张灯结彩。翩——翩即翩跹，这里指扭秧歌、打腰鼓、舞龙狮、擂威鼓等民间艺术表演。

(8)拥——爱戴支持，禹甸——即中国。这句意指中国得到许多友邦深情隆谊的爱戴与支持。

(9)勤毅——勤劳、意志坚定果决。譞——聪明智慧。缔——创建。

(10)燊——兴隆旺盛。

(11)劼jié——坚固。凝攒——凝聚结合。

(12)众志城坚——即众志成城，比嗬团结如坚固的城墙。华夷——国土江山。

(13)佥企盼——全都希望看到。免戈燹——避免被战火摧毁破坏。

(14)趱——向前追赶。