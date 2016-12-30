2017新年伊始——瑞荣和她的团扇画欣赏

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扇子的种类很多，从形状上看，有折扇、团扇、葫芦形扇、梯形扇、芭蕉叶形扇、方形扇、椭圆形扇。从制作材料上看，有绢扇、纸扇、木扇、羽扇、象牙扇、芭蕉扇、葵扇以及竹编、蒲编、麦秆编扇等。从色彩上看，则是五光十色，丰富多彩，但最常见的不过是黑扇、白扇和彩扇了。谈到扇子的历史，宋代以前的扇子，大多是团扇。团扇的材质大多以罗、纱、绫、绢为主，很少有纸做的团扇，但近代日本、韩国的团扇却有很多是纸扇。用罗、纱、绫、绢等丝织品编制成的团扇总称之为纨扇，因此江淹有“纨扇入团月，出自机中素”。团扇的形状不一定都如圆月，但一般统称为团扇。说到团扇，许多人会认为是古代美女小姐的专用品，实际上在折扇出现以前，男人也在使用团扇。博物馆里唐代以前团扇的实物已经很难存留，而我们今天却能在一些绘画和墓室壁画中窥视到团扇的大体变迁。扇面画是中国历史悠久的传统艺术品。在宋、元时代，团扇画广为流行。明代以后，折扇画渐执牛耳。扇面画中不乏超绝脱俗的传世佳作。折扇的扇面上宽下窄，呈扇形。画家在命笔之时须考虑在特定空间范围中安排画面，精思巧构，展示技法。匠心独具，笔随意转，化有限为无限，创造出富有魅力的形象和意境。由于扇子受到不同身份与爱好的朋友选用，因此，从古到今，民间便产生了不少脍炙人口的歌谣和扇谜，俯拾皆是：“有风不动无风动，不动无风动有风；等待梧桐落叶时，主人送我入冷宫”、“有风我不动，一动我有风；若想不用我，只有到深秋”……这些谜语生动地说明了扇子的作用和使用时间。“打开半个月亮，收起袖内可藏；来时石榴花开，去时菊花开放”、“有朵花、不常开，半截纸、半截柴，严冬它在柜中放，盛夏无风手中载”、“合起像把尺，展开如半月；人家笑它冷，它笑人家热”—这三则谜语的谜底都是折扇，其所用比喻修辞手法，使谜语显得生动形象、朴素自然、富有生活情趣。

如今，人们早已习惯使用电风扇。各式各样的台扇、落地扇、壁扇、吊扇、排风扇、换气扇以及挂式、柜式空调等，入驻千家万户。因此，电扇谜也应运而生。如“铁笼中，罩奇鸟，翅膀多，不会跑，一到天热嗡嗡叫，谁在旁边谁夸好”、“立场常摇摆，专会吹冷风，入伏来上任，秋后就下岗”……这些扇谜既继承了歌谣谜的传统，又展示了扇子的变迁。小小一把扇，蕴藏着古老而深邃的东方文化神韵。