2017年2月11日中午“三校三会”在Mandarin举行新春聚餐

各位新年好！

我们年度的三校三会—江、浙、沪同乡会和浙大、复旦、暨南大学联合举办的春节联欢活动，又将如期举行了。

时间：2月11号（元宵节）中午11:30；

地点：Mandarin Buffet，290 West Hunt Club Road，有大量免费停车位；

费用：我们为大家争取到很好的折扣—每位是现金支付（已包含小费和税）：大人$22，老人（65岁以上，可能会需要ID）$18，5-12岁小孩$12，4岁以下$3。

届时会有文艺演出、游戏及幸运抽奖，也欢迎毛遂自荐，上台表演。欢迎三校三会的朋友们携亲朋好友一起来热闹热闹，共度元宵，新春佳节。由于Mandarin 生意一直红火，场地有限，请尽快报名。谢谢。

报名请联系：

杨惠新（江苏）613-692-5488

崔 毅（浙江）613-422-6189

周晓健（浙江）613-761-0254

鱼文缨（上海）613-878-3568

冀根利（浙大）613-322-0065

邵 伟（复旦）613-366-3008

卢红民（暨大）613-296-3368

赵以强（江苏）613-263-2662