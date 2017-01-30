2017中国新歌声渥太华地区海选正式开始！

敲黑板！重点来了！【2017年中国新歌声】正式空降渥太华！作为全球华人的音乐盛会，我们欢迎所有有着音乐梦想的华人前来一展歌喉！

要说这几年来最火的选秀综艺，“中国新歌声”（原“中国好声音”）一定当仁不让！不知不觉，这个综艺已经陪伴了我们4年！看着屏幕中纷纷圆梦的素人，你是否羡慕他们在千万人的关注之下走向人生巅峰：每当听到歌手们的歌声，你可曾渴望有一天你会自己站在万众瞩目的高台之上一展风采！

2017年，以“与强者同行”为口号的“中国新歌声”第二季选拔赛即将开始。除周杰伦导师将继续率领他的战队，“歌神”陈奕迅的强悍加盟亦使得这个火遍大江南北的综艺节目再次掀起热潮狂澜。

身在渥太华的你是否拥有独一无二的明星梦？你是否拥有精彩绝艳的音乐才华？报名我们的活动，才华横溢的你将有机会前往中国赛区，与各位明星导师探讨你对于音乐的执着，在舞台中实现你的音乐梦想。

也许你究其一生寻找的机会就是现在！报名参加“中国新歌声”，前进一步，你就是最好的歌星！

报名方式：将您的姓名、性别、生日、联系方式与作品录音发送至报名邮箱，我们会在48小时内回复您的信息，并在报名截止后通知入围者参加我们的初赛选拔。

渥太华地区报名截止日期：2017年2月10日

作品提交截止日期：2017年2月25日

报名咨询电话：

613-869-6960

报名邮箱：freemasons.youth.association@gmail.com

媒体赞助：《中华导报》，回加网，OttawaZine，CFC