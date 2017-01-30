2017渥太华瑞邦新春晚会圆满落幕

2017年1月21日，老天爷特别给力，日平均的温度是零上两度，可以说是风和日丽，似乎是天使在为人们准备着一个好天气，让大家可以尽情地享受庆祝中国新年的喜悦。在这风和日丽，蓝天白云日子里，在渥太华中心区的阿岗昆剧院上演了一出精彩的新春晚会。

华联会新年晚会是2003年开始，至今已有14个年头了。是华联会在社区中庆祝新年的重头戏，也是华联会的品牌，是渥太华社区历史最悠久，非营利的唯一的大型综合性新年晚会。新年晚会的理念：向加拿大多元文化社会推广中国文化和中国艺术；增强中国文化与其他族裔文化的交流；提高主流社会和华人社会对中国文化的鉴赏能力；培养加拿大华人和其后裔发扬中华文化的兴趣和能力；让华人社区的专业和业余的演员有一展才能的大舞台。

好，话不多说，去看表演去。在这个可以容纳了六百多人的剧场，座无虚席，大家兴高采烈的等待着精彩的表演。准点七时，司仪赵乃馨和Peter Liu向大家献上节日的问候，紧接着，一台持续两个半小时的精彩晚会拉开维幕了。晚会一共有十五个节目，其中乐器节目三个，声乐三个，戏曲一个，舞蹈八个。舞蹈是一个不用语言文字表达的艺术，对于非华语的观众比较容易感受和欣赏。

整场晚会可以用十二个字来总括：声悦、色和、艺精、创新、乐众、誉满。

先说声悦，“好电影看三遍就不要看了，好的音乐一辈子听不厌”。音乐为大脑留下了许多想像空间，因此，欣赏音乐给人们带来了轻松愉悦的、无尽的精神享受。本晚会女主持赵乃馨人靓声甜，本晚会的男主持Peter Liu是二代华人，是一位事业有成的心理医生，他主持的风格是通畅、幽默，颇具专业风格，现在他就是渥太华电台每周日下午的音乐广播节目栏里的主播。他在报节目《啊，中国的土地》的时候，我们的美男子主持人，用他那委宛低沉的男中音，磁性地“啊”了一声，把观众的情绪调动起来，大家欢乐的笑出来了。而我们的男声歌唱家王英亮的歌声，就像珍珠掉在银盘子上，清脆响亮。女声独唱吕珊一曲《送你春的梦幻》，引人万千遐想，进入了春的境界。小提琴合奏，孩子们青春的朝气在琴声中洋溢出来，充满了剧场。青苹果工作室的陈辉和聂泽宁，在价值二十万的Steinway钢琴上弹出优雅的琴声，充满的剧场，回响荡漾。孟伟和张敏的越剧《十八相送》有意外的收获，虽然是越剧，但似乎非江浙沪的人士都能听得懂，大家报以热烈的掌声。



说到色和，令人叹为观止。整个晚上的色彩以粉色为主，粉蓝粉红粉紫，还有那粉粉的黑色。舞蹈《床前明月光》，那粉粉的黑色背景，在粉紫色灯的照耀下，舞蹈演员的白衣服产生了色变，产生了一些粉红的颜色，给人一个极美的观景。宫廷舞《香溪香》的粉紫与粉红的配搭散发出美少女的气息，令人叹为观止，耳目一新。北国歌舞团表演的古典舞《风筝》，音乐是原创的，故事优美，配上粉蓝蝴蝶型的背景，加上一套多彩的粉色舞蹈衣，就像一只只飘逸的风筝，在天空上飘扬着。郑板桥在《怀潍县》诗中写道：“纸花如雪满天飞，娇女秋千打四围。五色罗裙风摆动，好将蝴蝶斗春归”，形象地描写了当时人们在清明时节放飞风筝的情景，并以拟人的修辞手法，把那些“风筝”在空中比做漫天如雪飞舞的纸花、嘻戏悠荡秋千的娇女、以及满园追逐斗春来的蝴蝶，表现得惟妙惟肖，栩栩如生。中国国家一级作曲家为此诗谱曲，歌名《风筝》。曲调既古典雅韵又现代时尚，清新动感！舞蹈《风筝》采用了原创歌手楚红秋演唱的这首歌曲。是一个由北国歌舞团自己编排而成的古典舞风格的原创舞蹈。特别邀请了资深舞蹈编导王磊老师对作品进行了修改和完善。舞蹈围绕主题，着重体现少女放风筝，嬉戏玩耍，美轮美奂的场景。



海燕舞蹈学院和大都学院的孩子们，是经过长期的训练，看到他们的成长，也看到他们在艺术上的造诣。她们的艺术技巧日趋精湛，令人感动，也令人欣慰地看到中国文化在海外的推广，也看到了中国文化在我们下一代里面得到提高，艺术精湛。

晚会也有新的惊喜，亚非舞蹈团的戏剧舞蹈大变身，产生的穿越，使人耳目一新。女扮男装的经典，一颦一笑的惊艳，瞬间转身的穿越，潇洒英俊的新篇，是古，是今？是帝，是民？是刚，是柔？自己评判。子婵国际艺术学院的古筝器乐合奏，使用多种乐器，还增加了书法国画即席挥毫的现场表演，整个表演融合了中华文化的众多元素，有吹、拉、弹、书、画，甚至还有空竹，很好地展示了中华文化，剧场效果好，令人佩服。

乐众，晚会参加人数众多，座无虚席，是华人社区近年来少见爆满的出场人数。在这个晚会上，一共有128位演员。45义工，480位观众，20位剧场工作人员，超过650人观看了整场演出。在社区有极大的覆盖率，驻加大使馆高萍参赞兼总领事，王明清秘书等三位，社区上众多的团体都应邀观看晚会，包括洪门民治党王辉主委，邓家昌先生，中华会馆会长薛金生先生，大专校友会等。渥太华社区中西媒体现场采访与报道，包括中华导报，健康时报，渥京周末，comefromchina.com。主流媒体有Rogers TV，Chin Radio和Algonquin Time New。



渥太华华联会2017年的新春晚会，在社区上产生很大影响，晚会好评如潮，得到观众的充分肯定，都称赞是一个高水平的艺术享受。大家都期待着我们下一场的表演。

感谢主席团所有成员：王文婉、卢红民、赵以强、鱼文缨、周晓健、黄源、洪志勇、姜婧、郭宏斌，这半年以来的辛勤努力，无论是艺术舞台上的、无论是协调工作、无论是后勤负责的成员们都兢兢业业，一丝不苟，做到极致。也感谢赞助商瑞邦集团的鼎力赞助，感谢缤纷旅游和华联会联合送出的五百元机票现金券，感谢Steinway钢琴，感谢九龙超市、Tokyo Shop(东京店)、扬名楼和客满楼各送出的现金券一百元。

祝各位在2017年生活愉快，工作顺利，身体健康，我们明年晚会见。

Acknowledge support of City of Ottawa。

华联会供稿

图片来源：Duke Studio、崔毅、张强