驻加拿大使馆临时代办王文天举办新春招待会

寒冬腊月里的渥太华银装素裹，而位于丽都河畔的驻加使馆张灯结彩，宾客盈门。1月25日晚，王文天临时代办偕夫人顾小军女士在使馆举办2017年鸡年新春招待会。加联邦参议员胡子修、外长驻议会秘书莱斯利、外交部助理副部长麦克莱伦、代理助理副部长唐兰、外长亚太事务顾问马思佳，以及华侨华人、中资机构、留学生、媒体代表等450余人参加。

王代办发表了热情洋溢的讲话，向来宾致以新春祝福，表示自2017年起，加拿大政府将每年农历正月初一至十五正式宣布为“春节”，标志着中华文化日益成为加拿大多元文化的有机组成部分。王代办回顾过去一年中国为世界经济增长和全球治理体系变革所做重要贡献，表示中国将继续支持和推动全球化，扩大对外开放。中加即将开始的双边自贸区探索性讨论，发出了推动自由贸易的积极信号。他高度评价中加关系积极进展，表示双方应携手努力，认真落实好两国总理互访成果，扎实推进各领域务实合作，共同开创两国关系新的“黄金时代”。



胡子修参议员代表加联邦议会祝贺春节成为加官方节日，积极评价加中各领域合作取得的成就，表示加方高度重视发展对华关系，愿与中方加强在贸易、农业、旅游等各领域合作，推动双边关系迈上新台阶。



唐兰代表加联邦政府祝贺中国春节，表示2016年加中关系迅猛发展，两国总理互访成果丰硕。新的一年里，双方应携手努力，落实两国领导人达成的共识，进一步深化经贸、人文全方位交流与合作。



现场嘉宾盛赞中国发展成就，钦佩中国推进全球化和自由贸易的开放精神，愿为推动中加关系发展贡献力量。许多华侨华人表示，在使馆过年有回家的感觉，祝愿祖（籍）国国泰民安。



招待会期间，王文天代办和胡子修参议员等来宾代表共切节日蛋糕。使馆精心准备了饺子、汤圆、冰糖葫芦等富有中国特色的“年味”食品，华人艺术家表演了剪纸传统艺术，受到来宾们的热烈欢迎。



招待会始终洋溢着友好、喜庆、祥和的节日气氛。

（中国驻加拿大使馆供稿）