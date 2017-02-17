春风拂面春来早——2017长者新春联欢大会侧记 作者：幸鸿展翅

二月的第一天，位于BANK STREET 950号的ABBOTSFORD HOUSE沐浴在阳光里，这里是一家专为55岁以上中老年人服务的活动中心。由渥太华犹太人家庭服务中心、华人社区服务中心、THE GLEBE CENTRE三个中心联合举办的2017长者新春联欢大会在这里举行。这三个中心是渥太华各族裔人们的朋友，华人朋友们倍感他们带来的温馨、温暖、温情。

今天，喜气洋洋的红色成为这里的主基调。大红的灯笼悬挂在表演区的上方，透露出中华文化浓浓的年味。正前方红色的方块上五个大字“春节联欢会”醒目端庄，张开双臂，欢迎着兴致勃勃前来的人们。五个大字的上面，书写着英语的祝福语“HAPPY CHINESE NEW YEAR”，告诉着人们这里是中外文化的共同家园。舞台的两侧，一副对联夺人眼球：“和风入户添瑞气，旭日临门迎春辉”。演出现场的窗户上，“福”字从天而降，“四季平安”飘然而至，这是中国的传统剪纸艺术。投影仪在荧幕上留下红色的画面“2017，新梦想，新跨越”，表露出人们新年的追求，共同的期盼。

参加联欢会的中外客人有七十多位。有的老人行动不便，坐着轮椅前来，许多都是熟悉的面孔，前几次联欢会上都有他们的身影。前来参加联欢会的人们居住在城市的各个地方，有的距离不近，但大家都提前赶来，开会的时间没到，会场内已是座无虚席。大家彼此问候着，交谈着，欢笑着，欢声笑语洋溢着浓浓的节日气氛。

联欢会主办方代表林平女士宣布联欢会开始。THE GLEBE CENTRE活动中心的负责人Karen Anne首先致辞。她向大家致以中国新年的问候，对参加联欢会的每一位客人表示热烈的欢迎，她简单介绍了THE GLEBE CENTRE社区活动的情况，并告诉大家，在这里居住的华人朋友们像其他族裔的客人一样，生活得很愉快，很幸福。大家对她热情的讲话报以热烈的掌声，对他们提供的联欢会场地和其他各项服务以及便利表示衷心的感谢。为Karen Anne女士作翻译的是中国国内著名大学的英语教授，足以表明大会组织者对鸡年新春联欢活动的用心和重视。

联欢会的主持人，女士标准的普通话，男士流畅的广东话，活泼，诙谐，生动，有趣。他们的语言以及形体动作，不时引来阵阵掌声，串串笑声，把联欢会的气氛调动得高潮迭起，精彩纷呈。

参加联欢会表演的节目共有19个，大致可以分为舞蹈，太极、扇子舞，男女声独唱、合唱，器乐独奏四大部分。

在演出活动中，穿插着抽奖。人们一面听着主持人叫到的中奖号码，一面核对着手里持有的兑奖号码。中奖者一阵欢呼，周边者一阵鼓掌，会场里一阵笑声，现场的气氛一次次掀起高潮。刘先生夫妇分别中奖，连声说着“谢谢，谢谢！”，笑得满脸通红。他感谢活动的组织者，感谢联欢会给他带来幸运，希望明年再来参加这样的联欢大会。

演出活动结束后，大家享用了茶点。甜甜的茶点，喜庆的橘子，一派吉祥如意的景色，大家对联欢会的组织者再一次表示由衷的感谢。

联欢会在欢乐的旋律里结束，大街上已是华灯初上的时分。

二月，早春。渥太华已经踏进春天的门槛，白雪覆盖着的渥太华河，春潮已经在她的腹腔中涌动。2017，今年的春来早……