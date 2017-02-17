《妾踮起脚尖儿》 文 / 十月 Canada

今天读了一篇文章《如果法律允许三妻四妾》。

三妻四妾，指的是男人妻妾众多的意思。三妻，一发妻二平妻；四妾，四偏妾。按照古代礼法，发妻持家，平妻在旁边辅佐，偏妾则要尽心伺候夫君与房夫人。比如，《红楼梦》里的平儿伺候凤姐。然而，即便是古代，男人也并非都可以三妻四妾。

唐朝，庶民纳妾合法，但不是没有限制。

汉朝，周礼作为制度延续下来，妾的数量也被严格定制，男人们按照爵位或者官职级别的不同，妾的数量也不同。诸侯一妻八妾，卿大夫一妻二妾，士一妻一妾。这是“制度”。男人要是万一被美色一时冲昏，想多讨几房小老婆，就是违法。肯定也有宁可牺牲顶上乌纱、身后爵位的主儿。

元代，有了妾还想再妾？鞭笞四十。

明朝，明律规定世子郡王最多娶四个妾（按说也够了），但条件是他过了二十五岁，其妻还生不出儿子。对于普通男人，无爵位无功名的庶民，任凭你家财万贯，年轻时就是不能有小老婆（有没有歧视企业家的意思？）。

如年过四十还没有儿子，可以纳一个妾。不然，四十鞭笞（肉滚）。

又说，如果情况都合法合理了，还得父母同意（父母一般都同意），正妻同意（商量呗），妾才能进门。那又说，妾要是进了门，也不是男人就可以随便对待的，即便千万般地喜欢，也不可以冷落正室。还有，如果正室不同意（商量呗），男人不可以留宿妾处（即便男人的心都是要留宿妾处）。

清代，对妾数量的限制有点松散，但名声好的高尚门户仍然还是有克制。从《红楼梦》里就能看到，贾家大户为了名声，也不过是两房妾室。有律法明文规定：纳妾的唯一合法合理的理由是子嗣。按现代说法：如果老大生不出来儿子。

回顾归回顾，看现代，几个书生的推辞。

“当你在街上看见一个身材不错的女人背影，千万别追上去，80%能让你瞬间没了念想。”甲丁。

“为了百分之二十，也要追上去。”零零七。

“通房大丫鬟，其实也是蛮厉害的。”爱吃烤肉。

“扪心自问，娶了三妻四妾想干嘛？”不加酱。

“纵然是妻妾成群，也只有执子之手，与子相看。”大叔级别。

我也有一句话说：“空虚寂寞冷，不过是他（她）假装古代。”仅此，希望各位男性女性，都能够嫁给爱情，即便并非专心如一。《回过头来》，借唱词作为结束。

踮起脚尖儿，妾！

爱，远远地存在，

够不着也说声嗨。

整个心，怕被亏待！

微笑扑空，舞鞋穿洞，

计较眼眶：“转红。”

寻……那一百零一回，

折中。

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