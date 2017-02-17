天籁之声落人间 渥太华首届国际合唱节系列报导

1月28日华灯初上，在道明大教堂里灯火通明，正在准备上演的是渥太华首届国际合唱节音乐会，各界音乐爱好者络绎不绝从四面八方赶来参加盛会。本次合唱节由加中文化发展协会主办，由合唱节组委会和东方艺术团承办，延请约克大学音乐系合唱专业教授Lisette Canton女士担任艺术总监，由加中文化发展协会会长高如东先生担任执行总监。中国驻加拿大大使馆文化处公使衔参赞赵海声先生和夫人出席了晚会。

从下午2点开始，所有参加演出的合唱团就在Canton女士和舞台监督J. Carlo Verdichhio的协调下全身心地投入到音乐会的准备工作中。晚会不设主持人，不用催场，彩排时各支合唱团已将上台下台的路线统统练习一遍，而且从舞台左右两侧不同方向交叉上下台，不使观众感到呆板，耳目为之一新；借助拱形屋顶的良好回声，全场一律不用麦克风，不用投影仪，不用特别的灯光设施、音响设施，个别节目所需的道具也由舞台总监带领义工完成搬运或拆卸，舞台之简洁明快是同类晚会之中罕见的。

晚上7点半音乐会正式开始，Canton女士首先致辞，宣告渥太华国际合唱节拉开帷幕，自此加拿大首都地区正式拥有自己的合唱节品牌，将有力推动加国社会的多元文化艺术发展，特别是合唱事业的进步。随后，高如东先生致辞，阐述了主办合唱节的理念和意义，也为庆祝中国农历新年得到加拿大联邦议会确立为法定节日“春节”（Spring Festival）。高先生在发言中感谢了来自美国波士顿的著名华裔指挥家、北美合唱协会会长乔万钧先生，乔先生自2015年起不定期前来加拿大授课，为本地华侨社区的合唱事业发展做出了很大的贡献，培养了许多的合唱爱好者。接着，赵海声公参致辞，祝愿渥太华国际合唱节越办越好，一届接一届办下去！

随后音乐会演出开始，首先登台的是渥太华华侨社区团龄最长，也是群众性颇为广泛的东方艺术团，他们毫不怯场，在本地合唱界耆宿、年逾八旬的严令常老先生的指挥下，一丝不苟地唱出了自己的最好水平，第一首《天边》由男、女高音演员领唱，高亢、清新、明亮的歌声感染了全场观众，领唱之后的合唱部分用变化演唱节奏的方法将全曲逐步推向高潮；第二首《香格里拉》是东方的保留曲目，与去年7月华人合唱节时的表演相比，在音色上、表现力上都有较大进步，获得观众热烈掌声。

第二个登场的是丽都合唱团（Rideau Chorale），在新晋指挥Ronald Graham的带领下，首先演唱了文艺复兴时期罗马乐派作曲家帕莱斯特里纳（Giovanni Pierluigide Palestrina）的著名经文歌《像一只鹿》（Sicut Cervus），声音深沉浑厚，意味流长。第二首是Graham先生亲自创作的《神，我自你来，与你去》（Thee, God, I come from, to thee go），承继早期复调音乐风格，并注入当代和声元素，全团仍以沉稳的无伴奏方式演唱，令人叹为观止。

新近组织的管亚东工作室室内合唱团呈献的是两首与众不同的歌曲。他们演唱的原创歌曲《姥姥抱抱》旋律优美，将琵琶与西洋乐器和人声融合在一起，以温馨抒情打动了所有人的心弦，表达了海外游子思念家乡、思念亲人的万里情怀。第二首《土耳其进行曲》以现代手法重新改编了莫扎特的这首古典名曲，六位合唱队员以华丽高昂的歌喉成功地演绎出了很高的水准，加之器乐的多元化，焕发出强烈的时尚感，连一向对古典音乐的改编谨慎挑剔的西方观众都跟着节奏兴奋地鼓掌、大声喝彩，使晚会达到了一个小高潮。

第四个登场的是渥太华康塔塔室内合唱团（Cantata Singers of Ottawa），在著名指挥Andrew McAnerney的率领下，首先演唱了19世纪奥地利作曲家安东·布鲁克纳（Anton Bruckner）的著名经文歌《基督之顺从》（Christus factus est），把观众的精神带入一个宁静的境界；随后曲风一转，献上加拿大当代作曲家马克·希莱特（Mark Sirett）的代表作《求你宽恕》（Wilt thou forgive），彰显信仰的坚贞与虔诚。

海艺合唱团和实验合唱团在著名指挥家乔万钧先生的带领下演唱了《牧歌》和《瑶山夜歌》，前者系中国无伴奏合唱作品的经典，由作曲家瞿希贤改编，那舒缓的节奏、优美的旋律以及收放有度的气势，在乔先生挥洒自如、举重若轻的指挥下将宽广开阔的主题思想表现得淋漓尽致；后者描述了中国西南少数民族篝火晚会场景，全曲快慢缓急四度变化明显，对比强烈，团员们跟随乔先生的调度在演唱中做了很好的把握，令观众们眼前一亮。

渥太华基督大教堂男子及男童合唱团（Choirs of Christ Church Cathedral Ottawa）由管风琴演奏家Matthew Larkin指挥，一上场便展现出西方假声合唱的独有魅力，第一首歌曲是20世纪早期法国作曲家弗朗西斯·普朗克（Francis Poulenc）的《欢心歌唱》（Exultate Deo），发自内心的幸福伴随空灵的歌声传遍了现场每一个角落；第二首19世纪末20世纪初英国圣公会管风琴演奏家爱德华·拜尔斯通勋爵（Sir Edward Bairstow）的《令凡间皆肃然》（Let all mortal flesh keep silence），更是唱出了天使一般的声音，令现场爆发出雷鸣般的掌声。

蒙特利尔华艺合唱团也由乔万钧先生亲自调教。一曲《茉莉花》让人为之倾倒，而他们演唱的由中国当代作曲家孟卫东改编的《鸿雁》则与前面海艺/实验合唱团演唱的《牧歌》有异曲同工之美，是歌颂草原之美的无伴奏合唱歌曲。因为乔先生身居美国波士顿，每月只能来加拿大一次。一来就在渥、蒙两地奔波，夜以继日地指导排练，每次排练站着指挥三个小时，这种敬业精神令人钦佩不已。演出当天彩排后短暂间歇时间，他还谆谆教导，提醒团员们该如何发音、如何演唱。蒙特利尔华艺合唱团五十几位歌友，不辞劳苦，放弃大年初一与家人团聚的机会，风尘仆仆驱车几个小时赶来渥太华，这种热爱歌咏的热情和奉献精神令人动容。

Canton女士亲自指挥的巴赫合唱团是全场的一个亮点，他们压轴登场，带来的是古典音乐鼻祖、德国著名音乐家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach）的经典大作，作品第230号《颂扬上帝》（Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV230）。这是一首难度极高的七声部轮唱经文。在Canton女士娴熟的指挥下，由Larkin先生以管风琴伴奏，17人的合唱团实现了七个声部交互穿插，杂而不乱，错落有致，唱出了扣人心扉的旋律，优美的和弦、准确的发音、多声部和谐的配合使人深深感受到合唱艺术的魅力，听到的是天籁之声，不禁想起杜甫的诗句：“此曲只应天上有，人间能得几回闻。”

最后，近300位中外歌友登上舞台，在Canton亲自指挥下，用中文同声演唱、由英国当代合唱作曲家鲍勃·奇尔科特改编的《茉莉花》，将全场气氛推向顶峰，台下观众全体起立合着拍子轻轻跟唱，台上台下互动交流，氛围亲切又热烈，见证了歌声无国界这一名言。全曲唱完，观众还久久伫立在观众席上，纷纷照相留念，不肯离去。

这次合唱节为中加两国人民共同庆祝的第一个春节活动锦上添花，用中加两国人民歌声凝成的友谊之花将会永远璀璨盛开！

渥太华国际合唱节主办方：加中文化发展协会

承办方：渥太华首届国际合唱节组委会、 渥太华东方艺术团

文/令常、英亮

2017年2月3日