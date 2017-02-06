悼念我的朋友——俄罗斯亚历山大罗夫红旗歌舞团歌唱家们

上月25日惊悉一架载有92人的俄罗斯联邦国防部图-154客机起飞后不久，在黑海沿岸坠毁；而俄罗斯国防部公布了失事飞机上92名单中有68名亚历山大罗夫红旗歌舞团成员和军乐团首席指挥哈利洛夫中将，他们本将飞往叙利亚赫梅米姆空军基地与军人们共庆新年。

俄罗斯亚历山大罗夫红旗歌舞团是由苏联国歌曲作者、天才指挥家亚历山大·瓦西里列维奇·亚历山大罗夫于1928年创立的。至今，该团已走过88年的辉煌历史，出访了亚、非、拉、美、欧等62个国家和地区巡演，赢得了世界各国观众的喜爱和赞赏，被公认为世界最顶尖的合唱团，他们的歌声在世界范围内影响了几代人。俄罗斯亚历山大罗夫红旗歌舞团从上世纪五十年代初开始已八次访华，受到过毛泽东、周恩来、华国锋、邓小平、江泽民、习近平等党和国家领导人的亲切接见和广大中国观众的热烈欢迎，与中国人民有着深厚的友谊；他们演唱的曲目，我们都耳熟能详，历久不忘。

当12月25日晚上从新闻上惊悉该团68位团员飞机失事的不幸消息时，我一时还难以相信，怎么一次空难就让68位军队艺术家就此丧生！心里很不平静。微信上大、中、小学的老同学们，我原就读的北京军队学院（现名为中国人民解放军信息工程大学，本人曾在本报登过回忆《不一样的大学生活》一文）的老战友们都纷纷转发此噩耗，并以各种形式表示沉痛悼念！其间刚刚有一位从渥太华回天津的朋友，发来微信，希望我能“在华人报刊上，图文并茂寄托哀思”（原文）。我想缘由是我在微信发的哀文中，也发了当年我与俄罗斯亚历山大罗夫红旗歌舞团（以下简称俄团）同台演唱和应邀到莫斯科访问该团时活动的照片；于是我马上动笔撰写此文。

我翻开了半个世纪多的记忆和尘封多年的照片，记得最早一次观看俄团演出是1953年该团首次访华，在广州越秀山体育场，至今仍印象颇深。尔后在2006年该团第七次访华，在广州中山纪念堂演出时，我有幸上台代表广东人民欢迎俄团的莅临演出并赠送锦旗和献花，并率领广州喀秋莎合唱团与该团同台俄语演唱《喀秋莎》等苏联歌曲，博得全场五千名观众兴奋热烈的掌声，预示着中俄人民的友谊经历过艰辛，又开创了新章。

到了2007年的一天，我惊喜地得知俄团邀请我团到莫斯科回访，于是7月25日我率领广州喀秋莎合唱团（本人任团长兼指挥）到达莫斯科俄团总部进行友好访问，参观了该团团史展览，浏览了该团从1928年建团以来演出活动剧照，该团几位主要领导亲自陪行和详细讲解。特别令我们感动的是，当时时值该团夏季放假休息，但为了欢迎我们的到来，团员们，包括老指挥、乐队都专门赶回团里，为我们表演声乐示范排练和在大舞台演出，他们除了演唱俄罗斯歌曲，还专门用汉语演唱中国歌曲《长征》，领唱者是头戴镶红星的八角军帽、身穿灰色军服的俄团首席男高音歌唱家。在招待我团的茶话会上，两团团长互赠团旗、团徽和纪念品，俄团还赠送我团团员每人一张该团演出的DVD。接着由俄团团长带头唱起了《莫斯科-北京》、《祖国进行曲》、《莫斯科颂》、《怀念祖国》、《我们举杯》等五十年代流行的苏联歌曲，大家都尽情地高兴唱着，缅怀中俄两国人民的深情厚谊，恋恋不舍。顺便一提的就是一直陪伴着我们的，还有一位该团领导人，他是1928年俄团创建人的孙子。

在访问俄团总部其间，我们与该团领导、歌唱家们都合照了相片留念。在近日的微信中，大家都说这些照片十分珍贵难得，我逐一翻看着它们：与该团领导和老指挥家的合照，觉得现在他们应该退休了，健在；曾与该团的一位男高音老歌唱家同唱和合照，他也可能已退休；但与该团那位著名的女高音歌唱家合照看出她还年轻，真不知道她怎样了；最令人担心的是上述的那位领唱的男高音歌唱家，他是俄团的首席独唱演员，应该还年轻，但网上有消息说，他因第三个孩子的诞生而未随团出差叙利亚，那真是不幸中的万幸了；最后一张照片是我身后的几十位俄团团员们，就不知道他们这次命运如何了。

俄罗斯瞬间损失了几十位国宝级的音乐家，是俄罗斯的重大灾难，普京总统已宣布12月26日全国哀悼。为遇难者默哀！愿逝者安息！俄罗斯，挺住！

（照片说明：欢迎会）

作者：冯金铨（渥太华）