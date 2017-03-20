加拿大合唱协会合唱团首次活动侧记 文 / 笑冰

冬末初春，乍暖还寒。但是料峭的寒风抵不住人们追求艺术学习的热情。北美著名合唱指挥来自波士顿的乔万钧老师，于三月五日再次来到渥太华，为新成立的加拿大合唱协会合唱团进行艺术指导。

熟悉的人们都知道，乔老师从少年时期便在北京中央音乐学院附中学习，1988年进入中央音乐学院本院，1993年以全额奖学金考入美国伯克利音乐学院（ Berklee College of Music) 。

作为艺术总监及主要的策划者和总导演，从1996年至2016年连续二十年成功地策划了美东地区百余场大型综艺晚会及2001年至2011年连续十年的波士顿中国艺术节。创办了十几个在北美各地（美东地区）的艺术团，担任艺术总监及指挥。2002年，乔先生率团参加在北京举办的第六届中国国际合唱节，并荣获了两项大奖。2005年7月，参加了加拿大蒙特利尔举办的国际合唱节。在一百五十个合唱团中，乔万钧先生指挥的合唱团被组委会评选为六个最佳合唱团之一，并参加了加拿大国家电视台的专题节目。2006年7月，乔万钧先生率团赴中国厦门参加第四届世界合唱比赛，荣获混声合唱比赛银奖和铜奖。2009年率团赴加拿大参加2009年国际合唱比赛，一举夺得混声合唱组银奖和民族歌曲组的银奖两项大奖。乔先生在2010年6月作为艺术总监成功领导举办了第一届波士顿国际合唱节。2011年6月率合唱团前往美国首都华盛顿参加国际合唱节，受到了极高的评价。2012年底率团前往维也纳参加第三届世界成人合唱节比赛获得金奖，同时乔先生也荣获了最佳指挥家称号。2015年乔先生在自主发起的庆祝中国人民抗战胜利七十周年规模空前的十场全球黄河大合唱音乐会中担任总指挥和总监，音乐会取得了巨大成功。2016年受聘于中国著名的海南省女子爱乐合唱团担任艺术总监和指挥，尤其值得称道的是，2015年的黄河大合唱也是乔老师第一次与渥太华本地的音乐爱好者们合作，仅仅通过几个月的短暂合作与指导，让业余的歌唱爱好者们登上了真正的专业舞台，并远赴美国、欧洲演出，获得巨大成功。

人们常说热爱是最好的老师。这次参加合唱协会合唱团的团员们有的曾参加过其他的合唱团体，有的就直接是新手，很少有机会进行专业训练。乔老师首先对所有的团员进行试音，根据个人不同的声音条件分声部，高中低排列有序，在两个多小时的过程中，用通俗易懂的方式指导大家正确发声用气，并教了一首新歌《天空之城》，所有的团员都受益匪浅。有基础的团员找到了更为正确的用气与吐字方式，零基础的对自己有了信心，殊不知，乔老师这次是在带病坚持。有这样一群热爱合唱音乐艺术的人们和这样一位不计名利与报酬的老师，我们期待着加拿大合唱协会合唱团走向更大的舞台。

在此，我们也特别感谢蒙特利尔华人艺术团的谢苏团长和他太太周志红，这次特意把乔老师从蒙城送过来，因为乔老师也是蒙城的艺术指导。也许在不久的将来，两地会有合作与交流。

我们希望与期待各界朋友加入加拿大合唱协会合唱团，大家在一起群策群力，共同追求艺术的梦想。

联系方式：email：cca.canada@yahoo.com

Website：www.cca125.org

【附贺信】

欣闻加拿大合唱协会合唱团成立，欣喜之际，中国海南爱乐合唱团特致以热烈的祝贺和衷心的祝愿！坚信加拿大合唱协会之合唱团在乔万钧指挥麾下一定会是高手如云，群星汇聚，相信定能占加拿大合唱之鳌头，领加拿大合唱之先锋。2015年爱乐万里飞赴，为民族之抗战胜利七十周年，在渥太华与您们有一场气势磅礴、精彩绝伦的“黄河大合唱”，至今我们还记忆犹新，难以忘怀。如今我们有共同的指挥又有共同的追求、梦想，因此我们欲与您们结为姊妹兄弟团。愿共同在乔指挥鼎力促成和倾情指挥下，让南海和渥太华歌声相传，心意相牵，让我们两个团同心协力，共同成长！希望我们用音乐架起一座桥梁，共襄一段佳话！再次热烈祝贺！

海南爱乐合唱团

2017.3.7 《贺信》

致赵丽珍团长，乔万钧指挥：

热烈祝贺渥太华“加拿大合唱协会合唱团”于2017年3月5日隆重成立！

感谢你们的邀请，我有幸参加并目睹了加拿大合唱协会合唱团的成立大会和第一次排练。在现场，我被贵团的参加人数和演唱功底所折服。我相信，在赵丽珍团长和乔万钧指挥的领导下，贵团的合唱艺术会以优秀的作品为基础，以美妙的人声为媒介，以合作的方式为过程，以精湛的演唱为呈现，为渥太华华人社区及西人社区输送善意和爱，用和谐的歌声走向渥太华、走向加拿大、走向北美、走向世界！

作为你们的姐妹团队，我们蒙特利尔华人艺术团会在特约指挥乔指挥的帮助指导下，与你们携手并肩，互帮互助，以饱满积极的状态、用和谐的歌声向社会展示我们华人昂扬向上的精神风貌。

请允许我再次向加拿大合唱协会合唱团及全体成员表示热烈的祝贺！

蒙特利尔华人艺术团团长 谢苏

2017年3月6日

Ottawa Chinese Newspaper 《中华导报》 Canada China News