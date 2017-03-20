请继续参加签名敦促安省通过法案设南京大屠杀纪念日

华人社团及华人社区服务中心呼吁更多签名以通过此案。加拿大华人参政委员会以及逾百个华人团体向华人社区呼吁支持安省议员黄素梅女士在安省议会提出的79号法案（Bill79）。该法案建议设立南京大屠杀纪念日，目前已经在省议会通过二读。加拿大华人参政委员会主席孙晓明在新闻发布会上呼吁华人社区积极签名支持黄素梅的提案，让後人永远记住日本在二战时的暴行，确保历史不会重演。

孙晓明说，目前这项法案已经在省议会通过二读，需要三读才可以生效。这是一件意义深远、影响深厚的大事，这个议案一旦通过，就可以要求安省学校的课程表里包括二战亚洲战场的暴行和南京大屠杀的史实；一旦安省开始了，别的省就可以效仿，别的国家也可以效仿，可以说我们正在创造历史，也是教会我们的後代，如何正视历史。战後直到今天，日本军国主义分子仍然拒不承认自己犯下的战争罪行，世界各地爱好和平的人士通过各种途径揭露这段历史，让後人永远牢记。黄议员的提案是一个具有划时代意义的提案。我们的目的不是要挑起仇恨，而是争取和平，而和平的保障首先是正视和记住历史，避免罪行重犯。

请有相同志愿者在我中心网站下载签名表，收集签名寄往表上地址。我中心前台也可以签名。新截止日期为 4月15日。

齐齐逛超市：买得精明，吃得健康 ！

工作人员陪同参加者前往附近超市，由安省注册营养师主讲，建议大家怎样选择廉价又能给大家足够营养的食物。

活动分国/粤语两段时间进行，活动费用全免，名额有限，需提前报名: 613-235-4875，转136，吕小姐Oscar Lu。

日期：3月20日，周一

时间：国语：上午9:30-11点，粤语：下午1点-2:30

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper St. 2000 D教室集合

参加工作坊时请携带身份证明文件如枫叶卡、公民证或旅游签证。

Ottawa Chinese Newspaper 《中华导报》 Canada China News