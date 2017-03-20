万紫千红春满园 文／悠扬琴声

三月八日周三上午，平日举办老年活动的Nepean社区健康中心二楼会议室里热闹非凡，美女如云，花枝招展，举办盛会，为何？今天是国际劳动妇女节，女人的节日，我们自己的节日！策划者杨文英老师过完新春佳节，就酝酿在异国他乡组织大家过一个美好欢乐的妇女节，建议得到华人社区中心沈颖老师的大力支持，专门腾出时间，让姐妹们尽情地“秀”一把！

老天眷顾，昨日还是冰雨如注，今晨却是阳光普照。九点左右，T型会场已布置得干净利落，营造一个走秀摄影的氛围。

今天的重头戏是模特走秀，在婉转悠扬的乐曲伴奏下，首先上场的是古典中国风组，她们身着传统服装旗袍，手持檀扇，身材苗条，姿态优雅，一个个造型亮相，惊艳四座。下面一组是时尚风格组，现代时装，迎合潮流，走出俊俏婉约之美。古典时尚，兼容并蓄，演绎得尽善尽美。谁能看得出大部分模特都是年逾六旬甚至七旬的老人！每人都是黛眉朱唇，耳环项链，珠光宝气！压箱底的礼服、旗袍，今天终于有机会穿上秀一下！摄影师捕捉最美的瞬间，留下难忘的回忆。万紫千红满园春，百花齐放春更浓。

太极达人杨咏香老师的太极扇是八村表演的传统节目，只见她一身红装，内外兼修，刚柔相济，闪亮点缀，又是一道风景线！还有半月湾四姐妹身着青花瓷装束，跳一曲《望月》，天上的月，人间的我，天涯海角，对祖国、对亲人割不断的思念，美轮美奂，高潮迭起！

集体表演结束后，大家自由组合，身着不同服装拍摄照片，连台下几位观众也受到这种气氛的感染，披上色彩鲜艳的围巾、披肩，纷纷参与拍照。整个活动一直持续到中午，大家才恋恋不舍地离开会场。

爱美不在年高，今天，大家在这个平台上潇洒走一回！平日里，我们也要保持一颗爱美之心，定能把我们的生活装扮成百花争艳的大花园。

Ottawa Chinese Newspaper 《中华导报》 Canada China News