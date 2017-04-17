《中国新歌声》加拿大渥太华地区海选总决赛落幕

初春四月，由渥太华致公青年会承办，以及Hi Events Inc.、HAHA KTV、LYT音乐学校、渥太华大学中国学生会、卡尔顿大学中国学生会、亚岗昆学院中国学生会协办的《中国新歌声》第二季全球海选，加拿大首都渥太华赛区总决赛，Elite BMW之夜，于四月二日傍晚在Algonquin Common Theatre举行。当晚七点在渥太华洪门民治党主委王辉先生正式宣布下，渥太华《中国新歌声》拉开帷幕。渥太华赛区Elite BMW之夜是加拿大海选6大城市赛区的第一场。胜出的前三名选手将代表渥太华赛区前往温哥华，参加5月27日《中国新歌声》加拿大赛区总决赛。

《中国新歌声》的舞台是所有有着音乐梦想和追求的歌手们梦想的舞台。加拿大海选是第一次设立赛区在渥太华，吸引了渥太华地区众多有音乐才华的选手报名。本次渥太华地区海选，由渥太华洪门民治党青委会承办。历时三个月的时间，刘佳、周焘、杨杨、沙雨、杜昀、刘思雨等义工舍弃个人休息时间，和协办单位Hi Events负责人刘泽宇、哈哈KTV马伟、LYT音乐学校首席钢琴教师孟炬天等专业音乐人士细心聆听每一位选手的音乐小样，从众多报名人中选取进入初赛选拔的选手。为了能为进入决赛的选手们打造一个近似于温哥华决赛现场的舞台，青委会的义工们可谓尽心尽力，各展其能。热心、真诚、努力工作的义工们感染了渥太华各界人士！赞助商们的慷慨解囊，音乐专业人士男高音歌唱家翟子琦和女高音歌唱家刘铭惠为比赛担当评委，最终为渥太华地区呈现了一台精彩的歌唱晚会。 能为那些有音乐才华的人打开一条通往音乐殿堂的通道，也为那些怀揣音乐梦想的人圆了一次舞台梦，能为有需要帮助的人伸出援助的手，这就是渥太华洪门青委会义工们的目标。致力为公！

当晚出席活动的嘉宾有中国驻加大使馆高萍参赞兼总领事、王明清一等秘书、教育处杨新育公参及同仁、渥太华华人社团联合会主席卢红民先生、渥太华洪门民治党副主委余思源夫妇等。