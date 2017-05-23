快乐公园快乐无比——Barrhaven娱乐生活剪影

快乐公园微信群创建两年多，人员从不到10人猛增到76人，如此强大吸引力来自哪里？聚集在一起开展哪些活动？值得细细回味！随着海外华人移民逐年增加，她们除了与亲人团圆，帮助子女打理家务外，老人内心渴望更多的娱乐生活。鉴于这种愿望，群主通过微信平台，交流思想，提出建议，选择场地，根据爱好，发掘人才，载歌载舞，欢乐晚年！

春暖花开的季节，我们选址Clearbrook Dr的熊猫公园，每周两个上午，带着录音机，伴随音乐，做八段锦操，打太极拳，跳扇子舞，练广场舞，认识新朋友，畅所欲言，尽兴尽致！影响日益扩大，许多朋友刚一登陆，便闻讯赶来，既健体强身，又消除寂寞，充实生活，何乐不为？随着岁月流逝，能歌善舞人才辈出，活动内容由自发随意步入正轨！

来自宁夏的杨永香老人，练得一手太极拳，她不辞辛劳，耐心细致，手把手教会大家，掌握一举一动，一招一式，至今已有十几位队员功夫娴熟，每人配上一套正宗太极服装，两把太极扇子，把中华传统武术精华发扬光大。单扇、双扇挥舞，与太极运动技巧融为一体，曾参与渥太华舞林大会演出，也是我地区的保留节目。

杭州的丛燕萍，广东的何环珠，身怀绝技，擅长舞蹈，她们竭尽全力传授各种舞蹈动作，随后半月湾的姐妹也都远道而来，积极参与，万雪燕、张爱群等，都有深厚的舞蹈功底，排练一出出精彩纷呈的集体舞蹈，诸如浪漫的草原、水兵舞、望月等，只要海老会有活动，遇到圣诞、春节各种节日演出、慰问老人院等，都能随叫随到，登台献艺。另有女高音独唱田源，民族独舞康建军加盟，更是锦上添花。杨文英多才多艺，有摄影专长，摄下一幅幅难忘美好的瞬间，在渥太华有一定声誉！

秋风吹起，大雪降临，室外不行，刘丽、王锡坤两位，主动腾出地下室接待大家，逢有紧急任务，还要晚上加班。她们的执着感动了领导，华人服务中心的沈颖老师，多方联系，调动各种有利资源，安福园冯基堡先生出资，租借水龙公园，每周五下午两个小时，雷打不动，倪燕如自告奋勇，充当义工，掌管钥匙，提早开门，最后离开，负责登记，填写表格，无私奉献。海老会理事顾蕴芳也大力支持，延长租期。

这支队伍是Barrhaven地区的主力军，任何活动，一呼百应，召之即来，来则能战，在这次迎接国庆、清扫环境中大显身手！最近，他们正在学习戏曲广播操，为今年6月17日的舞林大会打前锋。5月17日海老会游园活动，会有她们的歌声舞姿。

在气候多变、严寒占半年的加拿大，能有这么一支训练有素、积极热情、坚持不懈的快乐公园团队，堪称一绝！此地区活跃的文娱生活源于此群，特撰文赞扬！愿我们的生活永远快乐无比！

文／悠扬琴声 5月11日