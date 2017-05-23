《渥京票友学习唱念做打——渥太华戏曲乐园“戏曲基本功系列讲座”侧记》 Duke’s Photo Studio 但汉鸿

（参加“戏曲基本功系列讲座”的全体人员合影）

（贾季元老师（中）和参加讲座的女性学员合影）

（贾老师解答学员提问）

“来，大家跟我一起练习吊嗓子，从‘依’开始，由小舌头（咽部）发声，慢慢找到共鸣，然后体会共鸣部位在前额。注意声调的起伏和变化：依……”只见一位苗条秀气的中年女士，正在带领一群专心致志的学员们练习京剧发声。

这是记者目睹由渥太华戏曲乐园（渥京票友）组织的“戏曲基本功系列讲座”的一幕。该讲座于五月九日在1380 Prince of Wales举行，吸引了渥京二十多位新老戏曲爱好者参加。作为国粹的京剧不仅在祖国受到众多戏迷们的喜爱， 而且随着海外华侨华人已经传播到世界的各个角落。京剧对于广大华人甚至西人来讲并不陌生，不少人都听说过四大名旦，尤其是对现代京剧样板戏也是耳熟能详，甚至跟着曲调都能唱上几句或者几段。但是讲到京剧的门道，不一定都说得出个子丑寅卯，比如京剧角色分哪些流派，基本表演手段有哪些？想学唱京剧怎样开始？如何吊嗓子等等。渥京政府机关众多，高科技企业群集，据说是加国人均教育水准最高的地区。渥京华人社区文体活动一向丰富多彩，近几年就连曲高和寡的戏曲专场演出都有数百观众捧场。作为半个专职摄影师，记者一向对中国传统戏曲的华美服饰喜爱有加，也对学习京剧跃跃欲试，正苦于找不到组织，最近惊喜地发现渥京还真有个渥太华戏曲乐园（微信：渥京票友），由本地戏曲爱好者张敏、焦秋佐和郭建平义务做些组织工作，是一个无党派、非宗教、非政治和非营利团体，宗旨是为专业和业余爱好者提供共同学习探讨中国戏曲知识和技能的园地。担任首次讲座授课的是资深专业戏曲老师贾季元女士，她十二岁开始进入内蒙古京剧团学习花旦和青衣，先后有超过百场演出经历，曾扮演过《沙家浜》中的阿庆嫂；《红灯记》中的李铁梅；《平原作战》的小英等。贾老师先作了简单的自我介绍以及研习京剧的缘由，然后就京剧的起源、流派以及主要著名近现代京剧表演艺术家的唱腔特点一一作了介绍。由于京剧由“西皮”和“二簧”两种基本腔调组成，所以又称“皮黄”，至今已有两百余年的历史。它起源于清乾隆五十五年（1790年）“四大徽班”进京，随后，“徽秦合流”，“徽汉合流”，在徽剧、汉剧、秦腔、昆曲等剧种的交互影响下，经过五、六十年的融合，衍变成为京剧。二十世纪三四十年代为其极盛时期，现在它仍然是全国乃至全世界最大的剧种。其基本艺术手段有“唱”（歌唱），“念”（念白），“做”（表演），“打”（武打）等，通过格律化和规范化的程式，表现人物的喜、怒、哀、乐。京剧角色（行当）分为“生”、“旦”、“净”、“丑”等。“生”是除了花脸以及丑角以外的男性角色的统称，又分老生（须生）、小生、武生、娃娃生。小生（年轻男子）如《西厢记》里面的书生张生。“旦”是女性角色的统称，内部又分为正旦、花旦、闺门旦、武旦、老旦、彩旦（摇旦）、刀马旦。刀马旦如《穆桂英挂帅》的巾帼英雄穆桂英。“净”，俗称花脸，大多是扮演性格、品质或相貌上有些特异的男性人物，化妆用脸谱，音色洪亮，风格粗犷。“净”又分为以唱功为主的大花脸，如包拯；以做功为主的二花脸，如曹操。“丑”，扮演喜剧角色，因在鼻梁上抹一小块白粉，俗称小花脸，如《群英会》的蒋干。贾老师还就“四大名旦”的艺术特点作了精彩的概括：梅派（梅兰芳）雍容华贵，程派（程砚秋）幽咽婉转，荀派（荀慧生）甜美柔媚和尚派（尚小云）刚劲有力。然后，贾老师还现场演示和指导了票友们“唱”的基本技法吊嗓子，最后还带领大家练习了“做”的基本功“云手”。

渥太华戏曲乐园不定期举办各种戏曲基本功培训讲座，内容包括唱念和身段表演、化妆和服装技巧等；此外还组织各种戏曲主题的聚会，义务参加社区演出等活动。电邮：qianxueopera@gmail.com。微信：渥京票友。欢迎爱好戏曲的朋友参加。

（摄影：毛为民）