【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品——茶

保健茶饮实例

1、乌龙茶：减肥美容，降低胆固醇。

2、绿茶：皮肤美白，改善贫血，防癌，减少药物副作用。

3、红茶：消脂。

4、菊花茶：降火，利尿。

5、玫瑰花茶：美化皮肤，舒解神经。玫瑰花：滋润养颜，护肤美容，活血，保护肝脏，消除疲劳，促进血液循环。可治慢性胃炎及肝炎。适合女性、小孩饮用。

6、枸杞茶：退肝火，养肾气，明目。

7、绿豆茶：退火，润燥，解毒，利尿。

8、黑豆茶：解肾毒火，提神，化痰，止咳。

9、蜂蜜茶：滋养，润燥，解毒，止痛。

10、藏红花：养血补血、生津益气、排毒养颜、理气健胃，特别是治疗妇科疾病有明显疗效。

11、陈皮茶：调气、疏肝健脾。吃完油腻的食物，可以来一壶陈皮茶去油腻。

12、金银花：清热凉血、解毒散痛、治疗面部痤疮。

13、桂花：具有止咳化痰、养生润肺之功效，解除口干舌燥、胀气、肠胃不适。

14、薄荷叶：有增强体力、镇静作用，帮助消化，适合混合在各种花草茶里。可预防口臭。健胃助消化，驱风邪，治头痛。

15、胶股蓝：清热解毒、能降血脂、降胆固醇。

16、向日葵花：止咳、去痰，可治支气管炎及气喘。

17、薏仁茶：清热、利湿、治水肿。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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