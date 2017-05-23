【人物 · 专栏】隐形畸齿矫正专家——Dr. Ben Fong(3)

提问：您可以详细介绍一下每一次治疗的全过程吗？

Dr. Fong：我非常乐意解释我的Invisalign患者每次预约的治疗过程。

预约一：所有普通的牙齿问题在这次预约前都应该治疗完成，包括补牙和牙齿清洁等。第一次预约完成记录和扫描工作。扫描工作使用最先进的扫描仪完成，Itero会当时生成一个患者治疗后的模拟图。治疗目标是通过患者情况、我的建议和通过网络传给Invisalign总部的扫描结果共同决定的。患者特定的治疗方案和预估治疗时间就是在那时制定的。

一周后进行第二次预约，我会分析Invisalign总部提供的治疗方案、总疗程时间和最终结果。

两周后进行第三次预约，患者会拿到两副Invisalign矫正器，结合亲自示范和Youtube视频链接，我会向患者详细介绍Invisalign矫正器的使用指导。通常来说，这两副矫正器患者会每周佩戴一个。

第四次预约时，即为2-4周后，小的牙齿颜色结构的附着物会和特定的牙齿结合，牙齿尺寸缩减也相应调整完成。患者会收到后续的6-8个矫正器，当他们全部佩戴完成后，需要回来拿取新的矫正器。

每次治疗时，患者的治疗情况会被监测并和预期的治疗效果进行对比。治疗次数根据他们的矫正器数量而定，通常他们会在6-8周后回来复诊。最后一次预约时，患者会收到保持器，并被告知使用指导，以确保一个成功的且能长久保持的治疗结果。两周后，我们会进行一次最终的检查，来保证客户满意度，并回答他们可能存在的疑问。

Dr. Ben Fong 牙齿隐形矫正专家

613-737-7321 Herongate Dental

1739 Walkley Road, Unit 1 ottawainvisaligndentist.ca