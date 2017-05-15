“渥太华杯”围棋锦标赛收枰

（左数第一至第三分别为季军万凯铭（Kevin Wan）、亚军Rémi Campagnie和冠军董惜今）

（右：CIBC帝国银行大区经理，杨扬；左：CIBC帝国银行房屋贷款专家，彭文生）

（冠亚军比赛棋谱）

第四届“渥太华杯”围棋锦标赛于2017年4月29日在加拿大渥太华市政府体育中心RA Center落幕，来自卡尔顿大学的在读研究生董惜今获得最高级组冠军，捧得渥太华杯，并获发$200奖金，蒙特利尔棋手Rémi Campagnie获得最高级组亚军，16岁少年棋手万凯铭（Kevin Wan）荣获第三名。

本届比赛吸引了渥太华、加蒂诺、蒙特利尔、京士顿等地49名棋手报名参加，参赛选手中年龄最小的才9岁，最年长的选手已经82岁。比赛分六组同时进行，最高组为业余六段及以上。比赛采取瑞士积分制（Swiss McMahon SOS tie breaking system），每人在同组内下完三盘。另外，按照国际围棋协会（IGF）规则，黑棋贴给白棋6目半。

在最高组冠亚军的较量中，董惜今执黑，在布局和两个角落的战斗中占尽优势。Rémi是个基本功扎实的实力型选手，他在中盘开始发力，在攻击黑方一块孤棋得手后逐渐缩小差距，最后双方都还剩不到5分钟，局面十分紧张，每步棋都争分夺秒。在白棋取得微弱优势的时候，Rémi犯下了一个不大但足以致命的错误，投子认输。

比赛各组最后排名可参阅围棋赛官方网站https://sites.google.com/site/ottawacupgo。

冠军董惜今来自中国廊坊，业余5段，他7岁开始学棋，曾获得河北省围棋锦标赛少年组冠军。

亚军Rémi Campagnie今年23岁，10年前开始在网上学下围棋。曾经获得第33届世界业余围棋锦标赛（WACG）第11名和欧洲围棋锦标赛（EGC）第13名，日本围棋大会（JGC）第5名。

季军万凯铭（Kevin Wan）今年16岁，参加了前三届渥太华杯围棋赛，去年获得蒙特利尔夏季和冬季围棋赛全国冠军，代表加拿大获得2016应氏杯青少年围棋赛（日本）第8名。小万同时也在下国际象棋，曾获得过4个加拿大分龄全国冠军以及洲际国际象棋世界第3名，至今国际象棋（CFC）加拿大16岁组排名前三。

比赛结束后，围棋赛组委会主席王耀平主持了颁奖仪式，中国校友会会长吴红雨、CIBC代表彭文生、渥太华围棋俱乐部负责人Rob Campbell、 蒙特利尔围棋协会负责人Vincent Binette、渥太华围棋界元老张世平先生和王亚平女士先后给各组的前三名颁发了奖品、奖金和奖杯。

本次比赛得到了加拿大帝国银行（CIBC）彭文生先生的慷慨赞助，在此我们表示衷心的谢意。特别感谢加拿大围棋协会的大力支持，感谢张世平、王亚平、杨扬、王永智、盛晴、Mike Xu等义工的辛勤奉献。

中国校友会 供稿