瑞荣绘画教室学生汪文斌中国画作品《空谷幽兰》获得2017安省第26届年度兰花展览艺术区大奖！

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春天的渥太华争奇斗艳！“第36届安省年度兰花展”这个周末在RA Centre落下帷幕。

来自安省东部和魁北克的数百株精品兰花在热带园林主题场馆里争奇斗艳、竞相胜放。现场有特色插花展和兰花主题画作、摄影作品展，还有很多稀有品种参展，让前来观赏的市民一饱眼福。我们瑞荣绘画教室学生这次有数十幅作品参加展览，在加拿大提起兰花，大家并不陌生。无论春夏秋冬，只要走进卖花草的百货商店总能看到兰花那恬静娴雅中洋溢着风情万种的花影。如果稍上上心，看得再仔细一点，你就会惊奇地发现，兰花的品种怎么这么多，千姿百态简直令人不解的发疯，有的像泉边的彩蝶，有的像花丛中的蜜蜂，有的像跳跃的爱犬，有的像欲跑的山熊，有的恍如一朵朵相思的白云，有的恰似一抹安详落日的晚红。兰花的颜色更是妙不可言，赤橙黄绿青蓝紫，上千种颜色你随便说，脑子里想什么颜色，现实中的兰花就有什么颜色，真可谓姹紫嫣红得出奇，婀娜妩媚得透顶。这些美丽的兰花吸引着我们去用画笔来表现，从2006年我们第一次参加至今已经过去十多个年头，我们对兰花的认识随着岁月的磨砺越来越深刻，画技也越来越高，其中汪文斌获得年度最高奖项，胡向红获得一等奖，这是她的三连冠，邱淑芳获得二等奖，张泰德和林玥柔获得3等奖，小胡、ENILY、MELADY获得组委会鼓励奖。

我们绘画教室这次还内定了创作题材，人和自然，学生们都完成得非常出色，其中朱仕玉的作品《幽兰佳人》成功地再现了东方女人的优雅知性如兰花一般美丽，无论从工笔画技法还是意境都非常完美，学生们的作品得到前来参观的市民啧啧夸赞，他们驻足观赏，拍照留念，给孩子们的作品很高的评价。