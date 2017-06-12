第十六届“加华杯”沙滩排球赛公告

首都地区“加华杯”六人沙滩排球赛自2002年由渥太华中国校友会（原“大专校友会”）创办以来，至今已连续举办十五届。已成为夏季首都华人社区交朋会友、增进友情、沐浴大自然恩惠的传统运动项目之一，备受欢迎。每届比赛都汇聚十余支排球精英队伍，数百亲朋好友观战，场面生机盎然，友情融融。

今年比赛将由中国校友会和中华会馆联合举办，李小鹏担任组委会主席。时间为七月二十二日（星期六），地点依然是Mooney’s Bay沙滩排球场。本届赛制和规则与往年相似：第一轮小组单循环，第二轮进行单淘汰，最后决出“加华杯”沙滩排球赛的前三名。荣获前三名的球队及其队员将获得奖杯与奖牌。

“加华杯”组委会将于七月初召集各队进行分组抽签，并讨论具体比赛规则。敬请往年参赛的老牌劲旅们招兵买马，刻苦训练，进一步增强实力，并早日报名继续支持这项传统赛事。我们同时也热忱地欢迎新组建的队伍参赛。各队在组队时请注意：每队至少应有6名队员，最多可有12名，男女不限。但比赛时场上至少要有一名女队员。

欢迎各位商家机构和热心朋友赞助支持这一社区体育活动。有意参与组委会后勤组织和裁判工作的，也请与我们联系。

报名方式：

◆ 网上在线报名：

https://goo.gl/0W0j2P

◆ 电子邮件：

volleyball.oaccua@gmail.com

◆ 电话：李小鹏（613）853-6208

比赛报名费为每队$80.00。报名截止时间是6月30日。希望广大排球爱好者积极报名，并相互转告，共襄盛举。

中华会馆 中国校友会 启