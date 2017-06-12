瑞荣绘画教室学生朱晨园和她的工笔画作品

瑞荣绘画教室：613-796-0688

在5月13日刚刚结束的亚洲文化节上，我们画室非常荣幸地收到了主办方的邀请。我与瑞荣画室的其他三位学生有幸能够作为代表向外国友人表演和展示中国的传统绘画技巧并介绍了其背后所蕴藏的深厚的中国文化。中国的绘画手法有很多种，大多以山水花鸟为主，然而我们打破了常规，在扇面上绘制了西方的圣诞节、日本的猫和寿司等。这让众多外国友人能够了解到，虽然国家之间的文化存在差异，但我们在艺术的领域是相通的。当天我所展示的是在团扇上用毛笔绘画。这种绘画方式与传统的在宣纸上作画有着不同之处，在技巧上也有相对的差异。在我为大家表演作画时，有许多的参观者与我合影或交流绘画心得，其中不乏一些老艺术家，与他们的交流使我受益匪浅。之后，我特别荣幸能够受邀接受了主办方电视台的采访，介绍了中国文化及绘画作品，让更多的人能够了解中国，感受中国。虽然这次的突然采访让我有些措手不及，没有充分的准备让我十分紧张，但这也让我意识到，我还需要更加努力，积累经验，多参加一些社会活动，让自己变得自信，不怯场，才能更好地与人交流，发扬中国文化。在此次的活动中，我们画室取得了很大的成功，我个人也从中学到了很多，感受到了各国友人对艺术的热爱。

在这之后，渥太华迎来了一年一度的郁金香节，由于今年是加拿大建国150周年，政府在市中心举办了非常多的活动。我们画室受邀参加了5月16日与17日在Lansdowne举办的活动，虽然此次活动不是在周末，但我依然抽出了时间，放学后去那里表演中国画。

经过这两次的活动和不断的尝试，我终于找到了自己的定位。于老师说我长得很古典，很有江南女子的味道，非常适合学习中国画，而我本人也非常热爱中国画，虽然我现在还在学习，但越学我越是喜欢上中国画，我相信我会一直坚持下去。谢谢于老师对我的认可及悉心栽培，也谢谢父母对我的支持，我一定不负众望。