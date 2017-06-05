加拿大150周年大西洋至太平洋击鼓庆祝活动新闻发布会欢迎您

加拿大150周年大西洋至太平洋击鼓庆祝活动，由非营利机构“加拿大150周年庆祝全国总会”举办。活动希望通过在2017年7月1日加拿大国庆日这一天举办跨越东、西海岸共同击鼓的方式，来宣导多元文化的包容性，同时庆祝加拿大的团结与统一。

目前已经有横跨加拿大东西两岸的八个主要城市：哈利法斯、满地可、渥太华、多伦多、温尼伯、里贾纳、卡加利和温哥华的华人社区联合当地其他族裔，例如原住民、华裔、日裔、韩裔、非裔等共同组成地区活动委员会。负责筹备和组织各城市的活动参与者在2017年7月1日同时击鼓，以庆祝加拿大150周年国庆，同时显示我们华裔对加拿大多元文化的贡献，并体现我们华裔团结其他族裔的胸怀。

由二战老兵、全国击鼓赞助商、舞龙、舞狮学生组成的活动宣传团共42人，将于6月2日到达渥太华，并于6月3日（周六）上午11点在加华文化中心（397 KENT STREET OTTAWA ON K2P 2B1）召开新闻发布会，详细介绍该击鼓活动的相关细节。欢迎大家参加该新闻发布会。

新闻发布会时间地点：

日期：6月3日上午11:00点

Date：11:00 am, June 3rd, 2017 Saturday.

地点：渥太华加华文化中心

Venue：Ottawa Chinese-Canadian Heritage Centre

地址：397 KENT STREET OTTAWA ON K2P 2B1

Address：397 KENT STREET OTTAWA ON K2P 2B1

“渥太华加拿大150周年大西洋至太平洋击鼓庆祝活动组委会”由多个社团组成，他们是：加中文化艺术协会、渥太华加华文化中心、渥太华华人社团联合会、渥太华洪门民治党、渥太华中国校友会、渥太华北京协会、渥太华华星艺术团、African Canadian Association、Nigerian Canadian Association of Ottawa、韩裔艺术团等。

“渥太华加拿大150周年大西洋至太平洋击鼓庆祝活动组委会”供稿