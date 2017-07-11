2017年渥太华亚洲美食节（OAF）即将盛大开幕！

2017年渥太华亚洲美食节又将与广大渥太华市民见面了！这是美食的盛会！这是友谊的盛会！这是欢乐的盛会！欢迎新老朋友们光临惠顾！现将有关事项告知如下：

一，时间：7月28日（周五）晚上六点至十二点

7月29日（周六）中午十二点至晚上十二点

7月30日（周日）中午十二点至晚上八点

二，地点：唐人街牌楼下停车场

三，内容：本届亚洲美食节商家云集。来自多伦多的摊位又将供应最受欢迎的烤鱿鱼串、烤羊肉串、泰式猪肉面、泰式炒粉、马拉福建面、喜马拉雅山饺子、炸墨鱼云吞、芒果沙拉、芝麻糯米饭、菲律宾鸭仔蛋、菲律宾咸蛋年糕、墨西哥甜品、台湾臭豆腐、鸡蛋仔、台湾炸鸡、冻面条、日本煎饼、旋转薯片等等。还有渥太华本地的饭店、餐厅设摊，将精心烹饪出越南煎饼、越南春卷、炸鸡翅、咖哩牛腩面包、日出（Chatime）珍珠奶茶等等，供各位选用。还有卡蒂诺赌场、Costco等等商家也会前来参加。

来吧，朋友们！2017年亚洲美食节欢迎你们！

来吧，朋友们！让我们在旖旎的夏日里，漫步唐人街，在辉煌的九重皇家牌楼下，紫气东来、吉祥如意！充分地享受2017渥太华亚洲美食节的红火热闹！尽情地品尝这幸福生活的美好滋味吧！

渥太华亚洲美食节（OAF）组委会

（文/姚争）