八城市-共同击鼓-喜迎国庆

各族裔200鼓手在Lansdowne Park击鼓迎国庆

7月1日下午2:00，渥太华近200个多族裔鼓手在渥太华的Lansdowne Park的Horticulture Building（TD PLACE商业中心）和加拿大其他八个城市的1800名鼓手同时击鼓，共同庆祝加拿大150周年庆。

在加拿大首都渥太华的击鼓会场，两块屏幕实时显示其他城市的现场。随着台上指挥一声令下，近200个鼓伴着加拿大国歌的节奏齐声击响，其中有华人腰鼓、大鼓，非洲手鼓、韩国圆鼓及日本鼓。现场约300名观众亦兴奋地一共摇响手中的拨浪鼓。

多族裔用鼓声体现加拿大多元文化的精髓

这一体现加拿大多元文化精髓的活动得到加拿大贾斯汀·特鲁多总理的称赞，总理并发来了视频贺辞。渥太华吉姆·沃森市长也发来了贺信。

在渥太华会场一同击鼓的加拿大联邦华裔参议员胡子修说，很高兴参与敲响第一鼓。他认为，以鼓声贯穿加拿大东西海岸，在加国诸多庆祝联邦成立150周年的活动中，这是非常有特色的一场，体现了多元文化的魅力。

渥太华的现场指挥纳杰尔·哈里斯给当天活动参与者的表现打满分。他说，这是个很棒的创意。能协调不同城市这么多参与者共同击鼓，非常不易。纳杰尔说，自己也是来自英国的移民，能与其他族裔同乐，非常有意义。

击鼓活动渥太华组委会主席张志刚介绍，此次活动在渥太华吸引侨界多个社团及非洲裔、日韩裔和白人社区等人士参与。他说，在世界诸多民族的文化中，击鼓均代表让人振奋的精神。加拿大是多族裔国家，击鼓活动正可体现共同的精神追求。

活动得到了社会团体的大力支持

加拿大150周年大西洋至太平洋击鼓庆祝活动，由非盈利机构“加拿大150周年庆祝全国总会”组织。加拿大参与击鼓庆祝的其他7个城市为哈里法克斯、满地可、多伦多、温尼伯、里贾纳、卡尔加里和温哥华。击鼓时间为10-30分钟。

本次活动“大西洋至太平洋击鼓庆祝加拿大150周年活动”渥太华组委会由加中文化艺术协会、渥太华加华文化中心、渥太华华人社团联合会、渥太华洪门民治党、渥太华中国校友会、渥太华北京协会、华创联谊会、渥太华华星艺术团、健康时报、African Canadian Association、Nigerian Canadian association of Ottawa等几十个多族裔团体组成。

（照片由崔毅提供）