传播川菜文化 提升四川影响

（右起：荣誉会长马兴新，海外联络部主任官雪梅，《中华导报》社长郑丙峰，加拿大四川文化交流中心执行秘书长彭文生）

加拿大当地时间7月14日上午，《中国川菜》杂志社加拿大分社编辑部正式成立。加拿大四川文化交流中心执行秘书长彭文生、加拿大《中华导报》社长郑丙峰、成都美食文化交流与创新中心荣誉会长马兴新及海外联络部主任官雪梅及《中国川菜》杂志社驻加拿大代表等共同见证本次授牌仪式。

在加拿大四川文化交流中心与成都美食文化交流与创新中心的联合推荐下，《中国川菜》杂志社与加拿大《中华导报》在加拿大首都渥太华签订战略合作协议。合作内容包括：弘扬以川菜文化为代表的四川文化、扩大川菜在北美的影响力、营销美食之都等。

四川成都是闻名世界的美食之都。2017年7月，四川省省长尹力带领的代表团在访问加拿大期间，在川菜的国际化推介活动方面，提出大力宣传以川菜文化为代表的四川文化，得到加拿大华人热烈响应。为推动加拿大及四川友好关系的进一步发展，落实两省领导的倡议要求，将由加拿大四川文化交流中心及成都美食文化交流与创新中心等国内外多个华人社团和协会组织，共同发起“川菜走进加拿大”系列活动，进一步助推川菜国际化和四川文化国际化进程。