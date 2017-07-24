华人社区服务中心社区消息

华裔照护者小组活动

情绪管理和冲突化解讲座

日常生活当中，人们会因为一些事情而产生情绪的变化，或因各种原因与人产生一些冲突。这些情绪的变化和冲突会影响到我们的情绪，以及人与人之间的关系。我们为大家介绍一些情绪管理和冲突化解的模式，以及一些实用的化解冲突的交流方式。欢迎参加。

日期和时间：周一，7月24日上午10点至中午12点。

地点：华人社区服务中心

400 Cooper St.，2000室

提供茶点。

7月23日周日晚渥太华中文电台FM 97.9节目预告

晚8点：

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题（本地历史学者泰德供稿）

晚8:05：

直播访谈：华人社区服务中心In-Tac培训项目协调员郭崧谈就业培训项目。

晚8:30：

专题讨论：如何让旧物重获新生——旧物回收再利用。

晚9点：朝云有约

国会山演出“中华文化-加拿大多元文化绚丽瑰宝”。嘉宾：Lisa，蔡敏。

晚9:30：

渥太华的夏天。嘉宾：崔毅、钟志鹏。

晚10点：

小说连播：《出人头地》第八期（作者：方向；本期演播：王雯；编辑：Cici）。

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa 网站上（http://www.chinradioottawa.com）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa；错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local；另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。

华人社区服务中心半日夏令营开始报名

时间：7月24日至8月31日。周一至周四的上午9点-12点。

地点：华人社区服务中心幼儿园。400 Cooper St.二楼。

年龄：2岁到10岁。

要求：政府资助要求父母至少一方持枫叶卡；费用全免。

内容：绘画；手工；读书；游戏。

中英文双语执照幼教老师。

欢迎报名：613-235-4875，分机122（周一至周四，9:30-12:00）。