《海外金婚》节选（二） 申丽珠

玩兴正浓，依莎贝送来一摞贺卡，我正要打开，被她拦住说：“先看这个。”我接过数码相机，里面全是她为我们拍摄的镜头：开怀大笑的、呲牙咧嘴的、喝易拉罐的……全被她摄入镜头里。我看呀，这个小调皮，哪里像个小提琴手，台上台下，简直判若两人。

我捧着一封封贺卡，爱不释手！

女婿（电脑工程师）写道：“金婚五十，快乐五十！”

梅兰妮（钢琴家）写道：“公公婆婆的生活会越来越好！”

依莎贝表露一片童心：画了一颗心、一束花和自己的小脸蛋。

女儿（加拿大会计师）的话情真意切：“亲爱的爸爸妈妈：您们所走的路是那样坎坷，但终于走过来了。在中国的风风雨雨中，您们能够相亲相爱地走到今天，是我学习的榜样……”

永辉（电脑工程师）的话感人肺腑：“在这50年的岁月里，爸爸妈妈把我三姊弟培养成人，还在各自的领域里创造了许多辉煌。我们为能有这样的父母而感到骄傲！回想我们家并不很富有，但我们都感到很幸福，很快乐！在困难时期，正是由于有您们的爱，才使我们克服了一个又一个困难，走到今天。我们的每一份成就都凝结着您们的心血。祝您们在加拿大有更大的发展，再创更多的辉煌！”

永鸥（交通部公务员）贺道：“亲爱的爸爸妈妈：祝贺金婚的同时，再祝您们健康长寿！”

我知道，每一句话都是他们反复琢磨后才写出来的，它们是如此珍贵，看着看着，一股暖流从心底缓缓流过………

我们的庆婚家宴设在太上皇酒楼。圆桌上摆满了琳琅满目的美味佳肴，全家大小碗碟交错，频频碰杯……掌声中，名垂致谢：“首先感谢大家为我们所做的精心安排。正如你们提到的，爸爸妈妈在风雨中走了50年，真不容易呀！权势的左右，下放的考验，海外关系的影响，都没有停止我们走到一起的脚步！我们的婚姻可用四个字概括：‘超凡脱俗！’正是这样全家才团聚在加拿大。今天，你们都在不同的岗位上施展自己的才能。我在感谢你们的同时，也要感谢你们的妈妈，感谢她在你们成长、成才过程中所付出的辛劳。更要感谢丽珠50年来在政治上对我的支持，生活上对我的照顾，业务上对我的鼓励！”

我接着说：“我一生一无所有，只有你们三姊弟是我最大的财富。正是有了你们，我们家才成为最幸福的家庭！现在又有马坦和两个前途无量的小孙女，这是上苍对我的眷顾。我知足了！”

永鸥一直在拍摄照片，永辉忙着切蛋糕，小孙女把一盘盘蛋糕送到每个人面前。一家三代热热闹闹、和和美美地欢聚一堂，祝贺我们的金婚。正如穆尼尔·纳索夫在《爱情》一文中所说：“人生真正的幸福和欢乐浸透在亲密无间的家庭关系中。”

巧克力蛋糕，上面写着“金婚纪念”的字样。看着看着，与名垂邂逅的情景，像电影一样不停地在脑子里一幕幕交织展现：回首50年前，姑娘与小伙拧成一股绳，我跳得高，你蹦得远，蹦蹦跳跳到今天。开弓一同开弓，放箭一同放箭，跑步一同跑步，转圈一同转圈。从亚洲到北美，双双来到大洋边，不弃不离，依依牵手。共同品尝每个甘甜。喜悦，你我同喜悦；彷徨，你我同彷徨。50年好像只一天，两个人画成一个点，你的主张我拥护，我的梦想你铺垫，我的喜悦照亮你忧伤的心田，你的笑容擦干我哭泣的泪眼，平平淡淡，日子蜜甜。步行，踩出两双脚印；登山，山头两张笑脸；乘船，船内两颗心跳；乘机，俩人同上云天。50年爱不够，回头再爱50年。还不够……要像歌词描写的那样：“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老；直到我们老到哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的宝。”

光阴似箭，能催人老，不觉我俩已走到互称“老伴”的佳境了。“老伴”，真是个令人动容的字眼，内含的不仅是爱，更是一种不可取缔的地位！这里得有多少包容、承担、信任、欣赏和忠诚……50年匆匆，我们终于熬出一个属于老年的——高雅。这种高雅在“朝阳初出”的少年时没有，在“如日中天”的壮年时没有。现在，我们“没有了晋升职称的烦恼，没有了功名利禄的诱惑”，我们的眼神宁静而清澈，我们的谈吐幽默而文雅。那曾经令人耿耿于怀的“恋爱史”，而今却不时成为笑料：每天在骂骂咧咧、吵吵闹闹中迎来阳光灿烂的新一天。说是骂骂咧咧，其实是老伴间特有的打情骂俏。尤其在每天晚上，两人在一起阅读文稿，和他相对大笑，我笑，他也笑；我大笑，他也大笑。因为笑的不仅是书上的事，还有书外的事。我也不用说明笑什么，反正彼此心照不宣。正如巴尔扎克所说：“爱情不仅是一种感情，而且是一种艺术。”我们的经历证明，他的话是多么的深刻而富有哲理啊！

金婚到来之际，有人问我怎么纪念？我不假思索地说：“连日来，多项活动，把庆祝金婚推向高潮。其中最令我欣慰和兴奋的是加拿大总理哈珀和渥太华沃特森市长亲笔签署的金婚贺信，这是最珍贵的纪念。我一直认为这是我一生中最精彩的一幕。”