渥太华潮州会、东方艺术团联合慰问 Glebe Centre老人院活动纪实 文/枫华 姚争

2017年7月17日上午七点多，新美凤餐厅的厨房里，潮州会名誉会长陈美凤率领着工作人员已经忙碌开了，黄慧珍女士在帮忙做广式饺子，有的在切花椰菜，有的在准备炒饭配料。原来她们正在准备今天去慰问Glebe Centre老人院所需要的食品。一切都在有条不紊地进行着。

十一点整，精心烹制好的各种食物已装盘就绪，潮州会陈美凤女士、庄国会长、副会长黄智光先生伉俪把沉重的食品盘一一安放在车子后备箱，驱车来到Glebe Centre老人院。

当电梯上到六楼，工作人员早已迎上来，接过了一盘盘食物。潮州会的领导们被宽敞明亮的老人餐厅所吸引，只见老人们有的蹒跚而行，有的在喝水，有的在等待就餐。工作人员忙着将潮州会的食物一一分发到碟子里，送到老人面前。那晶莹的三鲜饺、糯滑的瘦肉粥、碧绿的花椰菜、喷香的蛋炒饭，还有浓浓的红豆沙，让老人家们惊喜地品尝到久违的广东家乡味道，更有暖暖的亲情萦绕心间。

潮州会的会长们慢慢地穿行在老人们的餐桌间，仔细地观察老人们进食的情况，轻声询问老人们对食物的评价和期望。会长们感慨地说，老人家们劳碌辛苦了大半生，为家庭、为社会做出了贡献！今天，他们老了，全社会都要尽自己的心力，去关心他们、爱护他们。随后，潮州会会长们与老人院的工作人员亲切合影留念，并相约下次还要来！

下午两点整，东方艺术团的朋友为老人院的老年朋友倾情演出了形式多样、丰富多彩的文艺节目。舞蹈队的队员们在王仁惠老师的带领下，表演了多个很受老年朋友欢迎的舞蹈，最先上场的是欢快热烈的具有中国特色的开场腰鼓；咚咚，咚咚咚，激情的鼓点将老人们带入了豪放的大中国情愫。舞蹈《北江美》、《雪莲花》和《中国美》，让老人们感受到辽阔的祖国的秀丽之美、北国边陲的浩瀚无垠的洁净之美。时装表演“茉莉花”，尽显女士美姿的旗袍、羽扇，轻柔妙曼的中国经典音乐，尽情演绎出了美丽的东方女士的多姿风采。老人院的朋友们都神情专注、兴致勃勃地欣赏表现中国的舞蹈艺术，每个节目表演完毕，老人们都报以最热烈的掌声。

东方艺术团的演员们还倾情演唱多首歌曲：音色甜美的田源独唱的歌曲《花儿为什么这样红》，是大家都十分熟悉的新疆歌曲；歌声洪亮、团里久负盛名的史济群老师演唱的是大家耳闻目染的《You Raise Me Up》；歌声优美的蔡慧娟老师和徐秀华老师分别演唱的是苏联歌曲《喀秋莎》和电影插曲《不了情》。此外还有：蔡慧娟、邵玉庆、刘洪莉三位老师的三人小合唱《哩哩哩》、《小路》。东方的演员们多才多艺，由姚争、徐秀华、王爱华三人的戏曲表演：越剧《我家有个小九妹》，沪剧《燕燕说媒》，黄梅戏《女驸马》，她们的歌声或婉转或嘹亮，戏曲表演喜庆欢快，气氛热烈，节目真够丰富多彩。演员们各具特色的表演，老人们听得津津乐道，报以最热烈的掌声。

最后由全体演员一起合唱受各国人民喜爱的中国民歌《茉莉花》、加拿大歌曲《红河谷》，将整个慰问演出推向了高潮。演出结束后，老人院的工作人员和演员们合影留念，亲情浓郁，气氛热烈而融洽！