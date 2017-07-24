阿拉斯加见闻（二） 匡裕莲/渥太华

我们下船，乘十几分钟车就到市中心。天阴沉沉的，远山在云雾缭绕中露出白雪皑皑的山顶，倒影在清澈的河水中闪跃，好一幅水墨画。这美丽的苍山碧水见证了百年前淘金拓荒的历史。

我们在这里参观游览了“锡特卡国家历史公园”。它融合了锡林吉特和俄国风情的历史。我们沿河边的森林向纵深走去，天阴，树木茂密，又是林间小路，我和其他几位年龄大的老人就走得慢些，女儿女婿及外孙不时等我，他们边走边拍照。沿途有许多图腾柱，许多柱子因时代久远，已经风化了，图案不太清晰。但它们却记载了土住人的历史、神话、家族及生活。我们参观了座落在森林里的历史博物馆，虽然规模小，但它有许多意义深刻的图腾柱和实物及图片。

我们走到森林的纵深处，据介绍，这里是土著人抵御俄国人进攻的堡垒，依稀可见木头构建的战场。当时，沙俄认为阿拉斯加这不毛之地，既不赚钱，又不好管理，还是“俄美摩擦的火源”，何不把它卖了换钱，以缓解经济危机。最后，沙俄卖掉这块土地，美国人720万美元买下了这块沙俄认为的不毛之地。1867年这块地上升起了美国国旗。历史的变迁，使许多人遗憾，也使许多人狂欢，更使许多人感慨。这一历史的遗迹给人留下了深深的记忆。

天下雨了。我们还没去参观据说有世界最美最精致之称的“复古火车站”，这是当时为淘金者修的铁路火车站。还有百年前，用浮木装饰的北极兄弟馆、红葱酒吧等等历史遗迹。没有参观完，有些遗憾。天雨，主人早已为游人准备好雨具，小孩、老人、女士先上车。主人安排得井井有条。一大队公车，很快将远道来的游览者送回邮轮。主人的盛情留给游人最美好的回忆。

第五天邮轮在国家冰川公园缓缓行驰。早餐后我们在甲板上远远望见冰河，雪山，绿树。在阳光照耀下，倒映在水中，成了一幅幅瑰丽的山水画。雪山的画面，出现狂奔的马群，展翅翱翔的雄鹰，波涛汹涌的江河让你眼花缭乱，让你想象，要多美有多美。我在沉思中，外孙突然小声在我耳边叫道：“外婆快看黑熊！”我向山边望去，有个黑熊在山边漫步，可能在寻找食物吧。这里有许多野生动物，种类繁多。海鸥在海面上飞来飞去，在海面寻找猎物。这里是禁止向动物抛撒食物的，一是保护自然环境，二是不让动物养成习惯。

邮轮来到Glacier bay冰川海湾。浅蓝色的冰墙横空进入眼帘，十几层高的邮轮在它面前也成了一叶小舟。近乎垂直的冰崖崩裂下来，如惊雷震耳。小的冰块断裂，也有喳喳的响声。冰块在阳光的照射下，成了狰狞的冰雕。自然科学家约翰·缪尔描写道：“像一幅无边无际的冰的画，画里的冰，有股难以言喻的纯净和壮丽。”崩裂下来的冰块或是一个小岛，或成一座冰山，碎落小块，飘浮在冰河里，也是小鸟休息的好场所。游人们在甲板上忙着寻找拍照的最佳角度，生怕丢掉一幅美景。我正聚精会神地观看神圣美景，不知谁叫了声“哇！”，手指前面，鲸鱼喷水的场景，我还没来得及看清，就已消失得无踪无影了。只见无边无际的蓝色冰川，水天相连，合成一体。谁也分不清是冰河还是蓝天白云，只见冰河天际流的美丽。

第六天，船停泊在科奇坎港口。这里只需十分钟步行就到市中心。我们远远看见，这是一座山城。从下到上有爬山的缆车，有重庆式的吊脚楼房，就是将房子建在高立的柱子上，下面有小溪流水。房子的色调非常鲜艳，热烈。我们下船漫步游览，首先进入眼帘的是一组当年淘金者的塑像，告诉人们这座城市是淘金者的劳动成果，留下了他们的艰辛和快乐，有许多当年淘金者留下的遗迹。从一条街到另一条街，是木制曲栏的小桥，下面溪水潺潺，别有一番味道，给原始的小城增加了与众不同的美丽。经过木制曲桥，我们到了一条繁华的小街，这里商店很多，排列紧密，每家店铺规模小，所卖的都是旅游纪念品。据介绍这就是闻名于世的溪街。淘金热潮时的红灯区。当狂热之潮退去时，经改造就成了现在的商业街。市内有许多图腾柱，留给人们的是历史的记忆。

第七天下午2点了30分我们的轮船到了维多利亚，这是阿拉斯加的首府。我们下船步行游览。我们沿海滨向前走去，沿途绿树环绕，鲜花艳丽，我们感到真是“花园之都”。城市布局井井有条，房屋建筑充满了欧式风情。我们远远望见，气势宏伟的省议会大厦，它是仿文艺复兴时期的建筑，如今已有九十多年的历史。它旁边是古老的帝国饭店。这都是地标建筑，很有代表意义。我们在这段路的海滨，看见了许多路边艺人，拉琴的，唱歌的，杂耍的，漫步的，热闹非凡。在水上的餐馆、酒吧、旅店，别有一番韵味。这座城市的美丽，让人流连忘返。因时间晚了，我们全家只好打的回到邮轮。大家还未尽兴，还在讨论维多利亚特有的景致。

第八天一早我们下船，结束了难忘的旅程。

被称为最后荒野的阿拉斯加，它原始而壮丽的自然风貌，震撼人心的冰雪风光，独特的文化、历史，都是宝贵的财富。

雪域里深藏的宝库，荒凉中的繁茂，梦幻的奇景。纯朴，宁静，自然。我心中的阿拉斯加！

匡裕莲写于渥太华！

2017.6