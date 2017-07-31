第十六届“加华杯”沙滩排球锦标赛圆满落幕

时逢加拿大建国150周年之际，在国庆的喜庆氛围下，由“渥太华中国校友会”和“中华会馆”主办的第十六届“加华杯”沙滩排球锦标赛于7月22日在Mooney’s Bay圆满落下帷幕。



本次比赛共有12支排球队参赛，各队还带来了强大的助威亲友团，加上近20位义工，共计两百多人参与到了比赛当中。赛场上人头攒动、沙烟四起、掌声不断，可谓一场华人排球盛会。上午进行小组预赛循环赛，对战队伍由抽签的方式产生。下午复赛的赛制与一般的淘汰赛不同，每支队伍都全程参与比赛，进行角逐，让各个队伍可以发挥出自己队的真实水平。在上午的小组预赛和下午的复赛中，各个队伍全力以赴，奋勇拼搏，力求展现出全队最强的实力。比赛场面激烈，精彩连连，让观众为之拍手叫好，赛场气氛高涨。



经过七轮近四十场的角逐，在最后的冠亚军争夺赛中，“Good Idear” 和“中国校友会Forever Young”两支实力相当的年轻队伍联手为观众们奉献了一场精彩的比赛，五局鏖战后，“中国校友会Forever Young”虽奋力拼搏，但最终还是输掉了比赛，获得了本次比赛的亚军。实力更胜一筹的“Good Idear”凭借着娴熟的团队配合和流畅的整体进攻，以3:2（决胜局15:13）的成绩夺得杯赛的冠军，成功卫冕，为本次比赛画上了圆满的句号。“天天义工-PM”、“博木”、“加都-扬名”、“中华会馆北星”、“武大诚信”、“中国使馆队”、“天天义工-AM”、“随艺轩画廊Art Flow”分列三至十名，“中华会馆Volley Burrito”、“宇治”两队并列第十一名。

赛后由本届比赛组委会主席李小鹏主持了简短热烈的颁奖仪式。中国大使馆韩公使给冠军“Good Idear”队颁发了锦标赛的冠军流动奖杯，中国校友会杨春生副会长给冠军“Good Idear”队颁发了冠军杯和奖牌；中华会馆薛金生会长给亚军“中国校友会Forever Young”队颁奖，中华会馆/中国校友会理事张志刚给季军“TTVG-PM”队颁奖，本届比赛赞助商CIBC代表给下半区冠军“加都-扬名”队和本届优秀青年排球手Conor Kennedy-Finnerty颁奖, 赞助商HOP’N VINE代表为获得“最佳人气奖”的“中华会馆Volley Burrito”队颁奖。



“加华杯”沙滩排球锦标赛组委会衷心感谢本次比赛赞助商尚思车行、CIBC房贷专家彭文生、刘佳、HOP’N VINE酒庄刘平和、Duke’s Photo Studio、CFC及各中文媒体的大力支持，同时也特别感谢总裁判长James和各位义工的帮助与付出，让本次比赛取得圆满成功。让我们一同相约明年的沙滩排球锦标赛。

（第十六届“加华杯”沙滩排球锦标赛组委会；摄影：Duke’s Photo Studio）