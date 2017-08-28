北京协会2017“丰收的喜悦”Potluck聚会：9月3日Britannia Park “丰收的喜悦”——欢聚金秋，百人聚会等你来！

2017年9月3号，北京协会一年一度的“丰收的喜悦”——迎金秋，庆丰收，欢聚一堂的活动即将在Britannia park举办。

届时，在公园的长廊处，长长的桌子上会摆放散发着带有独特家乡味道的各类私房菜，香飘十里，“遥”相呼应。北京协会准备一只烤全猪为大家助兴！协会的四季青公社社员会带来自家培育生长的蔬菜做成的芳香四溢的菜肴，保持一贯的风格，力求原汁原味，带着小清新的自然芳香与大家见面！盘飧佳肴，款款见真情，良辰美食不可辜负。

9月3日，同时给大家带来惊喜的还有文艺演出可期盼。一直活跃在加拿大、中国舞台上的琵琶演奏家管亚东女士，在繁忙的演出活动中，挤出空闲，翩然而至，这次与她同行的还有古筝演奏家黄雨彤，惊艳登场。

9月3日，不负众望，我们大家的老朋友时空乐队也将如约而至，他们将演唱不同风格的曲目，众所周知，他们演出的许多曲目，是自己的原创作品，写出我歌，抒出我情，喊出我声，唱出我心。请到现场倾听他们的故事，等待着青春的回忆被再次唤起。

琵琶演奏家管亚东女士将与时空乐队第一次合作，演出盛况不容错过。

时间：2017年9月3日

地点：Britannia park内的Trolley Station

具体安排：

11:00：到场，登记，摆放食物畅聊。

12:00：百家宴开始。

13:30-14:30：文艺演出。

14:30-15:30：畅聊，清理现场

收费：会员免费。非会员$5/人，15岁以下的孩子免费。欢迎非会员现场入会。

说明：会员年费20（每家30），用于协会会员活动。所有活动对会员免费。

温馨提示：请带自家拿手的家乡菜到现场，考虑到有人过敏，请不要带任何有nuts的食物，做饭时，也务请不要放任何可能引起过敏的食物。

有生意的北京协会会员可以免费宣传自己的业务，协会提供展位。

有需要宣传展台的会员，请与协会联系：info@ottawabeijing.org。

感谢大家的积极参与，我们期待你们的到来。

北京协会理事会

2017年8月19日