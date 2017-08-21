渥太华2017乒乓球单打公开赛纪实

2017年7月30日，好一个艳阳天！

上午八点不到，加华文化中心的大厅里，已是一片生龙活虎的乒乓大练兵的景象，原来这里即将举行由加华文化中心、渥太华中老年联谊社联合举办的“渥太华2017乒乓球单打公开赛”！其目的是进一步推动渥太华业余乒乓活动，使广大乒乓爱好者以球会友，切磋球技，增强友谊，锻炼身体。因此，此项赛事得到了广大乒乓球友的热情参与。

八点半，举行了简洁的开幕式。主持人李世友先生宣布：渥太华2017乒乓球单打公开赛现在开始！首先请加华文化中心副主席刘昌华女士讲话。她说，加华文化中心欢迎所有爱好乒乓球的朋友来此活动。加华文化中心乒乓球俱乐部吸引了各族裔、各年龄段的乒乓球爱好者，在这里大家互相学习、交流，得到提高！接着请渥太华中老年联谊社执行社长周万方先生讲话。他介绍了此次比赛的组委会分工，宣读赞助名单：陈胜260元，周万方100元，周树邦100元，关景文80元，并向他们表示衷心感谢！周万方先生代表组委会重申比赛规则，希望大家发扬奥林匹克的运动精神，重在参与，奋力拼搏，注意安全，投入比赛！他高兴地向大家一一介绍了主席台上的金光灿灿的奖杯、奖牌、奖品与奖金。全场响起了热烈的掌声！

九点整，比赛正式开始！一楼大厅里，四张乒乓球桌整齐排列，开放组（不分性别、年龄）的选手们勇猛上阵。削、抽、推挡、大力扣杀！一个个龙腾虎跃，让人眼花缭乱！

楼下两张乒乓球桌分别是女子老年组和少年组的战场。放眼望去，一边是两鬓苍苍，一边是童颜稚嫩；一边是宝刀不老，一边是雏鹰展翅。正体现了渥太华业余乒乓球活动的传承和弘扬！

开放组比赛后的男子老年组，同样的精彩！尽管很多运动员已逾七旬，然而步履稳健，抽杀凌厉，虎虎生威！让一旁的观众感受到旺盛的生命力和昂扬的斗志！

从上午九点至下午四点，经过激烈的角逐，渥太华2017乒乓球单打公开赛获奖名单如下：

一、开放组：冠军，周万方。亚军，余袄康。季军，弓胜利。四至八名：刘克勇、郑志明、黎向群、陆卫逸、王永智。

二、男子老年组：冠军，黎向群。亚军，周万方。季军，郑志明。四至八名：黄正华、叶阳、杨仕建、周树邦、杨秀山。

三、女子老年组：冠军，赵忆梅。亚军，刘新亚。季军，黄柳青。

四、少年组：冠军，Maggie。亚军，候奔。季军，姜其审。

赞助人、组委会成员陈胜、关景文、联谊社执行社长周万方、李世友、国家一级裁判丁先生等向优胜者颁发了奖杯、奖牌、奖品和奖金。并一一合影留念。主办方之一联谊社在此次比赛中共获得：两个冠军、两个亚军、一个季军，成绩斐然，令人鼓舞！

渥太华2017乒乓球单打公开赛在热烈的气氛中胜利结束了！让我们继续努力，勤学苦练，提高球技，增强体质，共同期待明年再重振雄风！重返赛场！

（文/姚争）