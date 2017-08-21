用品质和服务说话，您身边的花岗岩专家 ——《中华导报》专访渥太华The Granite Shop 《中华导报》记者：郭欣

（注解：右起：The Granite Shop总经理Joe，The Granite Shop销售顾问Dan）

伴随着渥太华房市的不断升温，房屋装修市场也蓬勃发展。花岗岩和石英石作为重量级的建筑材料，被越来越多的人们安装使用。近日，《中华导报》对渥太华颇负盛名的台面材料加工设计安装商The Granite Shop的总经理Joe进行了专访，更全面地了解The Granite Shop为何能在激烈的市场竞争中蒸蒸日上。

悠久的历史，丰富的样式

The Granite Shop在渥太华已经有17年历史，销售范围覆盖安省东部包括渥太华、金士顿地区。走进The Granite Shop的展厅，你就会被眼前巨大的花岗岩原料吸引，在这里，总共陈列了40多块花岗岩石板和20多块石英石石板。论数目，你可能觉得并没有多少，但如果你知道一块石板大概有2米宽、5米长时，就可想而知需要多大的展厅才可以陈列这所有的石板。此外，Joe介绍，The Granite Shop总共有多达500种花岗岩、300种石英石可供选择，没有你不中意的款式，就怕你挑花了眼！



在挑选样式时，如果商家只为你提供一块4*4英寸的石板样品，正所谓管中窥豹，拿着这一小块样品你是没有办法想象一整块石板安装在厨房台面是什么样的，你所看到的图案是局限的、片面的，它和整块石板的其他任何一个地方的花纹都不可能完全一样，所以你在订货时看到的样品，和最后收到的产品很可能看起来不同。这就是为什么The Granite Shop会陈列60多块巨大的石板样品，就是为了让消费者有更全面、更直观的选购体验。

花岗岩和石英石该如何选择

花岗岩是天然形成的，任何花纹包括瑕疵都是无法改变的。而石英石是人工合成、人工着色的产品。对于想要安装厨房台面的顾客，Joe表示花岗岩和石英石都是不错的选择，都具有耐用、防污、防刮的特点。不过Joe提示，你需要对一些花岗岩做定期密封维护。花岗岩因为其天然性，其中会有小孔、裂隙，因此会存在渗入液体或颗粒的问题。但密封处理只是小事一桩，一年花不了一小时就可搞定。与花岗岩相比，石英则没有这些细孔，根本无需维护，永远也不需要密封。石英可制作成天然石材没有的颜色。它能被染色，抗污性强。在维修方面，石英石也相较花岗岩更容易一些。

用心提供的服务是打造口碑最有力的保障

在提到如何在激烈的市场竞争中保持竞争力时，Joe自信地表示，他们保证提供渥太华最优质的客户服务，而最优质的客户服务是通过良好的选购体验、细致的加工安装和随叫随到的售后服务保障的。很多厂家在处理石板时，只做“表面功夫”，即只处理石板的表面，对于石板的底部不闻不问，很多客户在安装之后发现石板底部非常粗糙，如想打磨，还需额外交费。但是在The Granite Shop，不论你是否要求，石板底部的抛光打磨工作都是默认且免费的，就是要做到“表里如一”。



此外，The Granite Shop拥有多名销售顾问，而这些销售顾问会为你提供一对一的全程服务。当你安装的石板出现任何问题时，可以直接打电话联系你的销售顾问，他们不会踢皮球一样把责任推来推去，谁卖给你的产品，谁就会一直负责到底。也正是有了这样的售后保障，客户不用担心出了问题却找不到人。



The Granite Shop近期有特大展销活动，多达五折优惠的多款地板砖，多达六五折优惠的多款水池和水龙头，还有厂价直销的洗手台和厨房台面。机会有限，先到先得！赶紧联系The Granite Shop抢购吧！

The Granite Shop

Address: 207 Colonnade Rd, Nepean, ON K2E 7K3

Phone: (613) 228-2667