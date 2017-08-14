2017渥太华亚洲美食节圆满成功！

在辉煌的渥太华唐人街九重皇家牌楼下，紫气东来、吉祥如意！2017渥太华亚洲美食节在此取得圆满成功！

自7月28日的美食节夜市起，就掀起了渥太华各族裔追求美食的高潮。人们纷至沓来，在自己心仪的食品摊位前流连忘返。动人的音乐在空中飘荡，摊主们热情的吆喝，让人放松心情，食欲大动。

7月29日、30日，从白天到深夜，亚洲美食节上更是人头攒动、热闹非凡！

此次参加美食节的商家有来自多伦多、魁北克以及本市的多家餐馆。他们奉上最拿手的特色佳肴，以飨食客！极受欢迎的大连铁板鱿鱼和钟记铁板鱿鱼各显神通。久违了的油炸臭豆腐也有港式、魏家两种。新疆阿里巴巴羊肉串和陕西郭师傅羊肉串各领风骚。泰国香芋脆脆，把番薯做成好看又好吃的薄脆，粉丝不少。台北章鱼小丸子、大肠面线鲜美；大满贯章鱼烧加工细致，岩烧酱汁豆腐浓稠入味，此次特别推出新品：烤鳗鱼！独此一家，深受欢迎！

鸡蛋仔摊位前排起了长队，人们吃了还想吃。四川麻辣小吃推出港式豆腐花、四川铁板豆腐；四川名小吃推出酸辣粉、三大炮、窝窝油糕，这两家既是PK，又是双赢！新美凤餐厅摊位开阔，四只炭炉、四只电炉一字摆开：越南煎饼用料丰富；炸春卷、炸鸡翼香脆可口。多伦多一商家推出日本煎饼，又是另一番风味。日出茶太（Chatime）的珍珠奶茶有柚子、芒果等多种口味，让尝遍鲜香的舌尖，倍感凉爽与甜美！同时该店家别出心裁，设有轮盘搏彩，很多食客捧着精美奖品，笑逐颜开！

2017亚洲美食节组委会颇具匠心，联络了Costco、Goodlife、Casino、森玛锡西日健中心、中医按摩、手工银饰等等现场设摊，宣传健康生活理念，又有博彩游戏、派发购物袋等等，让人们有吃、有玩、有看，不亦乐乎！

三天的2017亚洲美食节让所有参展商收获满满！食品卖到脱销，供不应求。摊主们都笑得合不拢嘴。当然这背后的艰辛也可想而知：工作人员从上午七八点钟开始备货，一直忙到凌晨收摊打扫。所以美食来自于劳动！美食来自于智慧！美食来自于对生活的无比热爱！

2017亚洲美食节组委会主席陈美凤女士，衷心感谢摊主们及义工们的大力支持与帮助，令今年的美食节取得圆满成功！

2017亚洲美食节红火、热闹！是庆祝加拿大建国150周年活动中的又一高潮！渥太华之夏多么绚丽！渥太华的人们多么快乐！让我们留住这幸福记忆，共同期盼更加辉煌的2018亚洲美食节早日来到！

（文/姚争）