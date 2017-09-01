故乡情浓——Kanata华裔老人小镇一日游

蓝天，白云，绿树，青草地，多美丽的清晨啊。

七月二十二日，在Gold Bridge足球场边，一群白发红颜的老人，穿得整整齐齐，打扮得漂漂亮亮，在Kanata华裔老人自助中心的组织下，正在等车去安派尔Arnprior小镇游览。

半小时的车程，老人们在快乐的歌声中到达目的地。小镇座落在渥太华河边。周边的草地、森林、远山展示了小镇生机勃勃。市区内几条小街，整齐，寂静。在鲜花、绿树的掩映下，给游人留下美丽、优雅、安静的难忘印象。大家迫切希望了解这座小镇的过去、现在和未来。在导游的带领下，我们来到小镇的博物馆。这是一座德国哥特式的建筑，三层楼的结构。面积不大，小巧玲珑，却容纳了小镇一百五十年的历史。据介绍，最早来到这里的三个苏格兰移民，在河边开始了家园的建设。他们开始伐木，做木材生意，将红松、白松进行加工，通过河道运住英国。成了英国造军舰、轮船的重要原料。在他们的带动下，小镇逐渐兴旺，发达起来。人口增加了，商店工场铁路等也开始建造，小镇开始繁荣了。博物馆展出的劳动工具、手工制品等等，让参观者认识到小镇是祖先辛勤劳动，用血汗建造的。

在导游的带领下，我们来到幽深的森林公园。老人们漫步在绿荫的林间小道上，这里的幽深、宁静，使大家心旷神怡。导游指着一棵参天大树介绍，它有四十七米高，人们只能仰望。它已有两百多岁了，它是小镇的历史见证。老人们感叹不己，纷纷与大树合影留念。

我们来到宽阔的草坪，这里早有坐好的人们准备看演出。文艺节目开始，三头漂亮威武的狮子展现在观众面前。在国内凡有重大喜庆节日，都会有舞狮带给人们欢乐、吉祥。今天，在枫叶之乡也舞狮，令人感到特别亲切，故乡之情油然而生。艳丽的红色，优雅的绿色，纯洁的白色，三头狮子，在热烈而又喜庆的音乐声中登场。

它们以活泼又俏皮的舞姿，展现在观众面前，将观众逗得拍手大笑。三头可爱的狮子，从台上来到台下，和观众共舞，它们挤眉弄眼，摇头摆脑，两只大耳朵欢快扇动，再加上手舞足蹈，观众笑得前仰后合，它们实在太可爱了。特别是小朋友和狮子嬉戏、追逐，趣味横生。更增添了会场的欢乐气氛。

接下来是华裔老人表演中国功夫，打太极拳。老人们穿着洁白而宽大的衣裤登台。音乐响起，老人们精神抖擞，举手投足，一招一式，行云流水般自然、准确、流畅，迎得了观众热烈的掌声。吸引了各族裔的关注。观众不止是看着了，这时也舞起来，变成了演员。台上打太极，台下也学打太极。顿时，一股学习太极拳的热潮涌起，一浪高过一浪，将演出场变成了练功场。记得我们早上打太极拳时，常有其他族裔的朋友来学，中国功夫太有吸引力了。

今天，嘉年华龙舟赛就在小镇的河道段举行。

龙舟赛是祖国端午节的传统活动。人们为纪念伟大爱国诗人屈原而举行，这是中华民族的民族风情，受到世界各族人民的青睐。这项运动的核心是团结一致，齐心协力，战胜艰难险阻，争取胜利。这种团队精神受到人们的欢迎，所以得到广泛传播。今天小镇河边，风平浪静，一场场艰苦而激烈的战斗，即将在这里展开。一队队准备参赛的人们，整装待发，手执划桨，斗志昂扬奔赴赛场。只听战鼓一响，三支龙舟似离弦之箭，劈波斩浪，奋勇向前。在激烈的战斗中，只见河里龙与浪舞，浪与龙舞，三只战船，乘风破浪，越战越勇，难分胜负。岸上观众的欢呼声此起彼伏，为他们呐喊助威，一轮又一轮的龙舟竞技，为人们带来无比的快乐。

今天的小镇一日游，舞狮子，龙舟赛，太极功夫，让大家深感故乡情浓。

这是多么美好的一天！

匡裕莲于渥太华

2017.07.24