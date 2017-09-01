《渥太华的仲夏之夜》 王莹（月光倾城）

夏天给你的感觉是什么？看到这个问题，关于夏天的词汇一下子蜂拥进来：炎热，焦躁，火伞高张，夏日炎炎，热不可耐……

今年渥太华的夏天，好事连绵，惊喜不断。6月29日，殿堂级巨星、获得诺贝尔文学奖的Bob Dylan的巡回演出，让Bob的迷粉们在Canadian Tire Center度过了难忘的一晚，他和他的乐队为大家在满天闪烁的繁星背景下演唱了《Autumn leaves》、《Summer days》、《Make you feel my love 》等经典曲目。观众听得如醉如痴，幻梦般的痴迷弥漫全场，永存不移的美好记忆留在了每一个亲临现场的歌迷心中。

7月27日至7月30日，中法合作的艺术结晶“龙马”巨兽空降渥太华，渥太华顿时车水马龙，人声鼎沸，人们云集市中心，欢乐的笑脸洋溢在欢聚的人群中，人们忘记了酷暑，沉浸在光影、浪漫轻快抒情的音乐之中，整个渥太华置身于童话故事世界的美好里。

这是继7月1日加拿大150周年国庆之后，渥太华人 又一次倾巢出动。

8月1日，人们从“龙马”大战的视觉、听觉的震撼中稍事歇息，加拿大中国文化交流协会会长高如东先生请来了浙江青少年交响乐团，在加拿大首都渥太华的政府所在地国会山前，进行了首场精彩演出。又一次把渥太华带入美妙的艺术享受中。演出仿佛炎热的夏天里我们等待已久的清流小溪，以清新欢快的基调，抚慰人们焦躁不安的情绪。在场的听众，或在草坪上席地而坐，或在太阳椅上倾神而听，伴随着时而从钟鼓楼上飘过来的钟声，小约翰·施特劳斯的《观光列车波尔卡》、施特劳斯的《闲聊波尔卡》、《春之声圆舞曲》以及奥斯卡电影名作《加勒比海盗主题曲 》、《燃烧岁月》、《泰坦尼克》、《茉莉花》、《鸿雁》、《瑶山夜歌》等中外曲目，在充满活力、激情澎湃的国内著名指挥家高健先生的引领下，获得巨大成功。他指挥的《Tequila》更是把音乐会带入高潮。Tequila 是墨西哥的名酒，在墨西哥庆祝重大的狂欢节日里，扮演着举足轻重的角色。全场观众与乐队互动，起起伏伏的观众，像隔着酒杯看到的左右摇摆、轻歌曼舞的欢乐雀跃的人影。

夏天的渥太华，有狂放的震撼人心的美，也有如涓涓细流、沁人心脾的清泉。

记得赤木明登曾说过：“人活着，需要找到一条与大世界相通的路径……如果我们都闭上眼睛，捂住耳朵，屏住呼吸，使全身僵硬，不去触摸世界，那故事就无法开始。”

让我们用我们的眼睛、耳朵，我们的身心，去感受、体验渥太华夏日的美好吧。