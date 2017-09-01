华人社区服务中心2017 年会员大会通知

华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员踊跃参加我中心2017年会员大会。

时间：2017年9月27日，周三，5:30pm。

地点：华人社区服务中心

400 Cooper Street, Suite 2000

大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5 元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。

成为会员以后可以报名参选成为理事会成员。详情及购买会员卡或缴纳会费请联络：朱小姐，613-235-4875，分机144。

华人社区服务中心的叙利亚难民服务部8月25日周末参加了为期三天的巴勒斯坦节，在渥太华市政府前的广场举行。众多的阿拉伯语移民和难民参观了我们的展台。我中心在渥太华的东部和南部都设有叙利亚难民安顿服务处，说阿拉伯语的工作人员帮助住在附近的叙利亚难民家庭。

渥太华中文电台预告

2017年9月3日 FM97.9

晚8点：

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题（晓冬供稿）

晚8:10：

直播采访：加拿大150专题——“加拿大知多少”——劳动节话劳动：加拿大的劳动者权利，嘉宾：晓冬（本台与渥太华北京协会合作节目）。

晚8:40：

话题讨论：来到渥太华留学，你需要准备什么？（上）

晚9点：

OCCSC新闻简报

晚9:02：

话题讨论：来到渥太华留学，你需要准备什么？（下）

晚9:15：

法律十分钟：孩子的监护权和探视权（兰亭访华人社区服务中心法律安顿人员张鸿）

晚9:29：

加拿大150专题——“我在加拿大”系列——嘉宾：桑桑（采编：晓冬）

该节目的采访对象为渥太华华人居民。加拿大是我们的第二故乡。借助加拿大150周年生日的机会，渥太华中文电台推出“我在加拿大”系列访谈节目，由本台记者晓冬和谢争邀请一些华人朋友，讲述他们在加拿大的所见所闻及自己移民安家和工作、生活的经历，分享他们的感受和体会，表达对加拿大的热爱。敬请关注，欢迎收听。每个人都有故事，有感想；如果您也愿意成为分享嘉宾，欢迎联系：canada150ottawa@gmail.com，谢谢！

晚10点：

小说连播：《出人头地》第十四期（作者：方向；本期演播：刘臻；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。