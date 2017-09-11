瑰丽如歌——渥太华南京大学与东南大学2017夏季校友聚会纪行

山川之美，古来共享，校友相聚，使美丽的自然更富有生机和意趣。在空明澄澈的秋色中，来自渥太华、加蒂诺地区的南京大学、东南大学、南理工和其他学校的校友们，于8月19日相聚，在欢声笑语中寄情山水、分享友谊。

聚会地点Bate Island Park宁静温馨，校友们或于岛中凉亭交谈，或漫步于Ottawa River河畔，让身心徜徉于美好的大自然。愉悦的心情与明滟的水光，相互映照，熠熠生辉。

聚会的校友中有鹤发童颜的前辈校友，有已在渥太华枝繁叶茂的中坚力量，还有第一次融入的年轻面庞。

陈智琦教授和王伟，一位是渥太华南大校友会的名誉会长，一位是渥太华东南大学校友会的现任会长。他们两位岳父母黄老师、祝阿姨和苗老师、谭阿姨夫妇都是东南大学的前辈校友。陈教授因外出不能来参加活动，王祎芳把黄老师、祝阿姨专门接来，和苗老师、谭阿姨夫妇一起参加聚会。四位前辈精神抖擞，兴致很高。他们和年轻人交流，和孩子们玩笑，玩得非常开心。黄老师表示以后聚会需要才艺表演，他仍然可以给大家吹口琴。

孙祖同虽然不再担任下一届理事，但是参加这次活动的组织工作一点都不放松。为了寻找合适的活动地点，他先是联系市政府，后来又推荐了Bate Island Park这个好地方。19号这天，活动11:30开始，他9点钟就去占地方，还及时发照片给理事们报告环境状况，让大家对当天活动用品做相应调整。随后其他理事/候选理事们也提前到达，他们带了水和扫帚。蔡万付把每张桌子用水擦一遍，大家布置好桌子，打扫好地面卫生，等待校友们的到来。

在分享茶点之后，校友们分成两队进行拔河比赛。拔河绳由校友小戴专门带来，绳子色彩鲜艳，轻柔而结实，大人小孩都能玩。一时间Bate Island Park的草地上“加油”、“加油”的热情声浪，在煦暖的秋风中一波一波地荡漾。张伟华被大家聘请为比赛裁判。他站在场地中间，认真地判断比赛的胜负，很是威严。上场拔河的同学不用说，把所有的力气都用上了，没有上场的同学们当仁不让地当起了拉拉队。蔡万付的岳母曾经是老师，她在组织拉拉队为大家加油方面很有经验，她支持的队伍不负众望赢得胜利。输赢放在一边，所有的参与者都笑逐颜开，孩子们更是手舞足蹈，他们与父母队友合作发力，比赛的认真态度十分可爱，一个个红苹果般的小脸上，写满了快乐与奋进。

拔河比赛之后，高志成教授在凉亭中传授德州扑克的数学秘笈，吸引了勤学好思的众多校友围坐在一起进行研习和比赛。这次是高教授第一次向校友开大课教授德州扑克，激起了大家很大的兴趣。下次活动的时候，高教授将继续传授秘籍，争取组织一次德州扑克比赛。

今年的聚会第一次有这么多年轻人来参加活动。他们开朗活跃，而且非常愿意参与承担一些组织工作。刘枭辰当场自荐参加南大的理事会，并得到了校友们支持。东大，南大，还有来自南理工的校友们都纷纷为今后的活动出主意，希望能有更多在南京学习工作过的校友们参加到我们的活动当中，相互认识，建立联系。无论我们来自哪个大学，每个人都难忘在大学学习和度过的美好岁月。无论时间怎样久远，那来自故土的强大的文化之根，依然深植于我们心中，成为我们人生中不竭的精神源泉。

借聚会的好时机，渥太华东南大学校友会组织了校友登记等事宜。今年也是渥太华南京大学校友会理事改选年。南大校友们感谢卸任理事们在过去两年的辛苦工作，选出了新的理事会成员，其中包括四名新理事，他们是张伟华、蔡万付、郑利萍、刘枭辰。郑利萍是渥太华南大校友会新的笔杆子。她执笔了这次活动纪行，校友们将会通过更多的活动报道认识她的文采。聚会中还有更多的校友当场表达了为校友会服务的意愿，由此可见校友们不管是不是身在理事会中，都有一份热情为大家服务的强烈意愿，真是令人振奋。

当校友们驻足于金秋岁月，在一碧如洗的蓝天下谈笑风生之时，都欣然体验到了人生的五彩缤纷与瑰丽如歌。感谢所有校友们热情参与和分享，让这次校友聚会为校友们的生活增添了又一朵美丽的浪花，一段欢乐的时光，一个相互学习的机会。让我们期待下一次的相聚！

渥太华南京大学校友会和东南大学校友会

2017年8月20日