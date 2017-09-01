海老会“庆中秋，迎国庆”活动通知

一、时间：2017年9月20日（周三）上午9:30-12:30

二、地点：Britannia公园长亭

三、交通：公交车94、95、97、85、61、62、64路至Lincoln fields站。换公交车16路直达终点站，即到Britannia公园。

四、内容：文艺表演、游戏（套圈、捡玻璃球、猜谜语）、游园、聚餐等等。

五、午餐：供应月饼、面包、水果，收费2元/人，自带饮水。

（食品均为甜食，糖尿病患者自己掌握好分寸）

六、参加对象：海老会全体会员。凡参加者请向本组组长报名（截止日期9月11日）

280/周女士：613-366-9797；

戴女士：613-233-3162。

395/任先生：613-564-0664；

黄先生：613-800-4766。

445/1041/李先生：613-729-7045。

东区/汤女士：613-837-0472。

中区/江女士：613-737-3419。

Carlingwood/柯先生：613-366-2649。

Centrepoint/张女士：613-274-0806。

Kanata/谢女士：613-800-1073。

Barrhaven/李女士：613-440-1867；

刘女士：613-287-1033。