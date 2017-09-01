加拿大东安省台山同乡会2017年度敬老欢乐聚餐盛大举行

百善孝为先！敬老爱老是中华民族的优良传统。一年一度的加拿大东安省台山同乡会敬老欢乐聚餐又盛大举行了！

2017年8月21日，晚霞映红天际。唐人街东方明珠城灯火璀璨，二楼宴会厅中，三十一张圆桌面如朵朵莲花徐徐铺开。舞台正中上方，大红的会标简洁又醒目：“东安省台山同乡会敬老宴会2017”！舞台上两张长案上，摆满了台山同乡会会长们及各位乡亲捐赠的各色精美礼品，作为抽奖活动的奖品，十分诱人。舞台两侧，各有卡拉OK大屏幕滚动播放着2017年台山同乡会举行的拜山祭祖、BBQ大型公园烧烤会等重大活动的动人场景，让人回忆、令人惊叹！宴会厅上空飘荡着轻柔的音乐，人们的心多么愉快！在台山同乡会会长们的亲切引领下，各位来宾一一入座，握手寒暄，促膝谈心，笑逐颜开。

六时三刻，中国驻加拿大使馆一等秘书王明清先生、一等秘书张洪彬先生应邀到来，受到全场来宾的热烈欢迎！

七时整，敬老宴主持人：台山同乡会副会长刘瑞兰女士、副会长方国盛先生宣布“加拿大东安省台山同乡会2017年度敬老欢乐聚餐”现在开始！他们感谢中国驻加使馆官员王明清先生、许洪彬先生的到来！感谢台山同乡会全体乡亲们的大力支持！特别感谢所有亲临现场的75岁以上的老人家们！其中有十几位90岁以上的老人，还有加拿大著名的老寿星——112岁的叶老太太，使得今天的盛会更加群星灿烂、光辉夺目！他们衷心祝福老人家们身体康健、福寿绵延！

接着，东安省台山同乡会会长陈森先生致贺辞及会务简报。他分别用英语和台山话向中国驻加使馆王明清先生、许洪彬先生表示热烈欢迎！感谢所有的来宾！他说，敬老爱老，是中国文化的重要部分，是广东台山的祖传家训！感谢广大义工对台山会的鼎力支持！无私奉献！感谢全体会员的热情参与！有了你们的出力、捐款，才有台山会一年年精彩活动的成功！才有一次次台山乡亲们欢乐团聚的时刻！陈会长衷心祝愿112岁的叶老太太、75岁以上的老人家们以及全体来宾健康！长寿！快乐！

特别嘉宾——东安省台山同乡会名誉会长程硕浩先生上台向各位乡亲叙旧。他深情回顾了东安省台山同乡会成立以来的历程。正是因为台山人的团结、奋斗、坚韧不拔的精神，才有台山同乡会今天的成就，并将继续走向更大的辉煌！

此时，洪门致公活动中心的朋友们上台，他们个个红衣黑裤，精神饱满。他们用粤语演唱了祝寿歌，乡音乡情分外浓郁。由中国大使馆赠送的一只硕大蛋糕被推上舞台。大使馆王明清先生、张洪彬先生与90岁以上的寿星们一起点蜡烛，许心愿，吹灭蜡烛，切开蛋糕。记者们连按快门，闪光不断：外交官年青俊朗，老人们鹤发童颜，这画面恰好印证了中华美德的绵绵传承！寿星们一个个神情宁静从容，兴致勃勃，正形象地告诉我们长寿的秘诀，那就是：以平常心，顺其自然，宠辱不惊，知足感恩！

晚宴开始了！丰盛的菜肴一道道奉上，人们大快朵颐的同时，欣赏着台上洪门致公活动中心的歌舞：《我的中国心》唱出海外侨胞的心声！舞蹈《南泥湾》动作整齐娴熟，举手投足神采奕奕，受到观众们阵阵热烈的掌声！

此刻，从温莎市赶来的台山之友、书画艺术家张炳寰先生按捺不住激动的心情，上台献上自己创作的诗篇与书法。他分别用英语、台山话、国语朗诵自己的心声：

同是炎黄华夏英，东安加国幸逢迎。青春惜别渥京市，斑发休居玫瑰城。得意尽欢到夜黑，高歌美酒至天明。喜听狄海台山话，颇似开平县语声。

白发苍苍的张老先生潇洒矍铄，祝福大家幸福安康！全场以热烈的掌声对他热爱祖国、热爱家乡的真心真情表示赞赏！

两次抽奖活动在盛宴中穿插进行，Betty女士声音清脆，语言幽默，在Dianna女士、JoAnn、Connie和Tracy等女士们的配合下，中奖号码一一报出，人人洋溢着笑容，个个兴高采烈，因为大家觉得，无论中奖与否，今天能出席盛会，同叙友谊，健康美满，就是幸运的！都是值得感恩的！

方国盛副会长宣读了今天捐款的名单。名单很长，闪耀着爱的光芒！陈森会长亲手向全体75岁以上老人赠送红包，全场的气氛达到了高潮！

几位资深的歌者登台唱起著名的粤语歌曲及粤剧经典唱段。《爱拼才会赢》正是台山人拼搏奋进的写照，《朋友》赞美在荆棘前行路上情谊无价，《凤阁恩仇未了情》曲调绮丽、唱腔委婉、缠绵动听，让人的思绪飞到万里之外的中国大地、那五千年悠远的历史长河。

九点余，加拿大东安省台山同乡会2017年度敬老欢乐聚餐盛会落下帷幕！来宾们步出东方明珠城，抬眼望去，皎洁的明月朗照夜空。那盈盈清波，仿佛正在向人们传递着美好的祝福和深情。 （文/姚争）