【华人社区服务中心社区消息】我的第一份加国工作经验——Angela Nie 新移民

学习会计的新移民，拿到加拿大的第一份工作是需要有加国公司的会计经验的。这第一份工作，往往是最难拿到的。华人社区服务中心是帮助移民的机构，为了解决这个问题，几年前开办了社会企业银泰会计事务所，为众多的新移民提供了在加拿大做会计的实习经历，也帮助了渥太华很多中小企业、小本经营的商户用非常合理的价格得到会计服务。我就是一个幸运的在银泰会计事务所实习的会计实习生。

谈到找工作，人们用“苦苦追求”这四个字，可在这栋渥太华唐人街的老楼里，这间不到三十平方米的明亮整洁的银泰会计事务所，我的每一天都充满着喜悦。

实习初期，我常常因不熟悉而感到忧虑与紧张，后来知道，在银泰这里，我们的原则是遇到问题，大家会首先及时查找资料，记录笔记加之深刻地理解新知识、新资讯。然後拿出解决方案。对於实在不能自我解决的问题再请教经验丰富者，因为由自己琢磨出的东西才会记得更牢固。

对客户也一样，帮助他们透彻地了解自己企业财务状况，使他们能做出最佳的决策。这一切，促进了客户们的事业有条不紊，盈利倍增。此外，我们鼓励扶持那些中小型的企业家，尤其是刚刚开始创业的年轻人士。事务所的同事们积极与客户们沟通现有商业及财务状况，分析并结合这些情况，与他们共同探讨理顺企业的财务管理措施，引导他们的财务理念并提供有效的建议。譬如缩短物资流动周期、减少不必要的开销等等。在这里，我们听到的总是会计们与客户们振奋人心、愉快的交谈，然後是他们最後由衷的道谢。

事务所要求我们这些实习生，在与客户们的电话、邮件来往时，语法和用词上必须严谨到位。为了做出高度准确与合理的月报、季报及年报的各类财务及税务报告，我们严格把关每一项基础资料，经过数次核对确认才提交给客户或加拿大税局。在会计业务上，每个环节必须要用规范的方法处理，如有更佳方案，经讨论和验证後使用。对事务所所有保存的文档，即便是小小的一叠客户发票，我们也要把它们按顺序叠得整整齐齐，确保高效准确。

现时的政策尤其技术，不断更新，经理要求我们这些实习生多查阅和利用最新资料技术，与时共进。例如紧紧跟随加拿大税务局每个期间发布的更新和调整的税务法实施。软件方面要使用最优越的功能,以确保我们会计工作的准确高效。

在银泰会计事务所，实习生们每天有目标，要学习什么，要完成哪些工作任务，都一一确定。在一天结束时，大家顿感收获满满，感觉到正在向自己的目标靠近。每当实习生们在工作中取得了一些成绩，都会得到事务所经理及会计的鼓励与赞扬，令我们实习生深感骄傲。

经理在工作和生活上，非常关心同事们。谁有困难，总会尽力想办法给予最大的帮助。例如，一位同事的小孩子生病了，经理就特地协调了工作任务，重新安排了他的工作时段。至此，既照顾了家中的病孩，又没有影响工作。事後那位实习生深受感动，因为他一度特别担心不会两全其美。正是这些看似不起眼的小事，温暖着我们的心，让大家在这里学会彼此体谅理解，在工作上付出更高的热情。

每天，我们会有短短的午餐时间，这是我们补充能量、放松谈笑的片段。我们分享各国的风土人情、工作中的经验、生活中的趣闻、个人爱好等等，常常是笑语满室，让大家感受到这个大家庭的快乐和温馨。这些愉快的交流，让各国来的实习生增加了相互了解，工作配合更加默契！

到了实习生的求职阶段，经理提醒大家一定要坚定信心并给大家讲解面试关键点。一位实习生刚开始求职时，一段时间没有得到回应，十分灰心而准备放弃。经理鼓励他继续写信给招聘单位，跟进所申请的工作，以示自己对职位的热诚。果然，那位实习生的积极感动了招聘者，他不仅获得了面试机会，最後也成功拿到了工作。

一批又一批的实习生均得到了严格的实操训练，积累了宝贵的工作经验并获得了推荐信，直至成功地取得了自己在会计领域的第一份工作。谢谢你的帮助，银泰！