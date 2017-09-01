苏教练到文化中心指导乒乓球

2017年8月9日，苏国熙教练和夫人张小薇教练光临渥太华加华文化中心指导老年乒乓球活动，受到大家的热烈欢迎。文化中心主席黄兴中先生对苏教练的到来表示衷心的感谢。

苏国熙教练，1944年出生于广东湛江，14岁选入广东乒乓球队。1959年参加在北京举行的全国青少年比赛后，被选入国家队。他在1961年备战26届世乒赛时被选入国家一队。与容国团、庄则栋、李富荣、徐寅生等一起训练，为中国队首获男子团体赛金牌做出贡献。在1965年世乒赛上，被国际乒联公布为男单32号种子选手。

从1985年开始，苏教练来加拿大担任加拿大乒乓球队总教练10年，不到3年时间，加拿大男女队均从世界排名的丙级队提升至甲级队（前16名），1991年加拿大乒乓球队更进入前8名。他十分注重青少年乒乓球员的训练，为加拿大的青年队培养了一批优秀的乒乓球运动员。此外，苏教练经常到各地的乒乓球俱乐部，热心指导业余爱好者乒乓球技术。

苏教练今年73岁，仍保持乒乓球运动员的身材和活力，他和参加活动的每一位朋友都有非常友善的交流。苏教练和夫人张教练（原广东女子乒乓球队队员）观察每一位球友的打球动作，提出正确的方法。例如，在练球时怎样使双方都从练球中得到进步，对击球时身体的位置、挥动球拍时球拍的轨迹、推球时前臂的动作、如何用球拍的角度推压对方的弧旋球都做了细致讲解。此外苏教练还重点解说和示范了如何发好下旋球，如什么是好质量的下旋球；发下旋球时，拍面如何磨擦球；磨擦时球与球拍的关系；击球点和球桌球网的关系等都给予说明和示范。

苏教练不仅球艺好，人也非常平易近人，有超常的亲和力。所有参加活动的人都受益良多，都对苏教练表示衷心的感谢。训练结束时，大家向苏、张教练赠送了纪念品和感谢卡，并拍照留念。此次苏国熙教练给于指导的是加华文化中心老年乒乓球会，是文化中心对长者提供的一项服务。近十年来通过乒乓球活动，对于长者们的身体健康及保持体力、智力、反应力、判断力都大有帮助。参加乒乓球活动的人都建立了非常友好的关系，大大丰富了长者的生活和社交。在今年渥太华乒乓球俱乐部开幕之际，文化中心还为中心长者、乒乓球员争取到在六周内，每周两天免费享用该俱乐部的完善设备的优惠。

文化中心长者乒乓球活动时间每周三次，周一和周五：十时至十二时；周三：下午一时至三时。有关乒乓球活动的咨询，请打电话给活动负责人周万方先生：613-981-5829。