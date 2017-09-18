森玛锡西日健中心中国文学鉴赏学习小组欢迎你！ 文/姚争

在唐人街金碧辉煌的牌楼向北不到百米，一幢浅灰色的楼房映入眼帘，那就是211 Bronson Ave，森玛锡西日健高龄康乐中心（以下简称日健中心）就在此地。每周二至周五，天天有不少中国老人来到这里，他们挑选自己喜爱的活动项目，或唱歌、跳舞、做健身；或下棋、打牌、打麻将；或乒乓、台球、羽毛球。而每逢周四下午二点至三点，在宽敞的教室里，有一项中国文学鉴赏学习小组（以下简称文学学习小组）的活动。

日健中心中国文学鉴赏学习小组成立于2011年，曾因故暂停，于2015年4月27日恢复。小组成立以来，有数十名学员先后在此以文会友、以诗会友。出自对中国文学的共同爱好，让大家从陌生到亲切，一起学文、品诗、习作。每周短短的一小时，学员们边听、边记、边说，身心愉悦，思维活跃，好像是进行了一场酣畅淋漓的脑力保健操！

文学学习小组成立至今，学习了中国文学的简明历史，了解了各时代的主要文学流派及其代表人物、代表作品。分析领会了各流派的写作特色和技巧，从而一定程度上提高了自己的文学审美能力。我们领略了诗经的古朴、楚辞的奇丽、唐诗的华美、宋词的缠绵。《红楼梦》中的诗如谜，让人沉思命运，现代诗又开拓了大家对诗情画意的新的理解。

文学学习小组的召集人是义工姚争，今年又喜获勾伯明老师的加盟。她们都是在中国语文园地耕耘几十年的园丁。如今在渥京的晶莹白雪中，能够继续培护中国文学鉴赏学习的一片葱茏绿洲，真是太有意义了！

文学学习小组的学习方式，是轮流主讲，开展讨论，各抒己见，共同提高。鼓励所有学员寻找自己感兴趣的课题，向小组提出，然后积极搜集材料，印发给大家，提出自己见解，启发大家一起思考、讨论，甚至辩论，虽然有时谁也说服不了谁，但还是达到了深入探讨、观点碰撞的效果。

由于有些学员或年老体弱，或回国探亲，或外出旅游，文学学习小组成员人数是自由流动的，但在日健中心黄主任及胡先生的直接关怀、支持下，文学学习小组活动始终坚持，日臻完善，已经成为学员们快乐的精神家园！小组学员中例如：杨海见解独到，朱瑛谦逊好学，周竹开朗健谈，左杏莲努力钻研，赵忆梅积极讨论，李治廷孜孜不倦，林艳玲阅读广博，罗景是小组中的诗人，关心时事，富有激情，新作不断。每周一小时的文学学习，让我们凝聚，让我们升华！

有人不禁要问，为什么文学学习小组有如此吸引力呢？究其原因主要是以下几点：

一、中国文学是人类璀璨的宝库，自打我们从小学课本上接触了中国文学，就深深被她打动。只是由于种种条件所限，最后大多数从事各行各业，大半生忙于生计，为儿为女，无暇顾及心中对文学艺术的兴趣爱好。如今我们有充裕的时间，有这么好的环境，能与志同道合的新朋老友一起学习、探索，是多么的开心！

二、中国文学内涵丰富而深邃，包含了文化、道德、哲理、艺术等等众多范畴，我们在阅读、鉴赏、思考、讨论中，可以增加知识，开阔视野，净化心灵。

三、人老不仅仅关乎年龄，重要的是心态，从而影响体态，所以说心理影响生理。在学习中国文学的过程中，我们切实感觉到自己的领悟能力、记忆能力、想像能力、倾听能力、表达能力在恢复、在提高！尤其令人高兴的是，七旬左右的我们，竟然还有较强的求知欲，愿意在不断的探索中前行，那是何等的令人欣慰！

有人说：文学就是人学。老年人往往一生沧桑，对中国文学作品更能深切体会其思想感情，对其中描绘的爱情、友情、亲情，会产生连翩的联想，对其中表达的人生观、价值观更能有明确的认识。

腹有诗书气自华！学习中国文学，使人更加自信、达观、睿智、开朗、平和、健康！使人富有慈悲心，并且保持一双发现美的眼睛！

中国文学让我们的老年生活更加丰富！

中国文学让我们的老年生活更加美好！

来吧！亲爱的朋友，日健中心的中国文学鉴赏学习小组正张开双臂，欢迎你！