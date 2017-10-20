渥太华洪门民治党欢迎山东致公党代表团 作者：王学峰

10月15日上午，在渥太华洪门民治党党部礼堂隆重举行欢迎仪式，欢迎致公党山东省委员会专职副主委姜明一行。

欢迎仪式上，渥太华洪门民治党王辉主委致欢迎辞，并介绍了加拿大洪门民治党在加拿大不同时期的发展情况以及当前洪门民治党在加拿大的主要任务就是服务侨界、服务社区，支持祖国两岸和平统一大业，反对一切分裂祖国的行径。

致公党山东省委副主委姜明致答谢辞，并且传达了山东省政协副主席、致公党山东省委员会主委赵家军对渥太华洪门民治党及王辉本人的深切问候。

双方回顾了渥太华洪门民治党与致公党山东省委员会多年来的传统友谊，交流了各自近些年来的发展情况。双方希望在以后的工作中加强联系交流，团结凝聚海外华人华侨，为祖国当前的“一带一路战略”贡献力量。

渥太华致公青年委员会主任刘佳代表青委会向来宾汇报介绍近年来致公青委会组织的工作情况，得到了访问团团长姜明副主委的充分肯定，致公青委会山东籍秘书长沙雨代表致公青委会向嘉宾赠送了纪念品。同时姜明团长邀请王辉主委在明年适当的时候率团访问山东，王辉主委愉快接受邀请并请姜团长代转达渥太华洪门民治党及本人对赵家军主委的问侯表示感谢，期待赵主委适当时间率团来加拿大洪门民治党指导参访。访问团一行六人，除姜明团长外，另外五人分别是：邢维恭，山东海外联谊会理事、唐振铎，致公党烟台市委副主委、胡俭宏，致公党山东省委直五支部主委、于大庆，致公党山东省委直一支部副主委、王新元，致公党山东省委直一支部党员。全加洪门元老陈炳贤、达权社邓家昌社长、副主委余思源、詹明亮、刘琪、彭仪娥、马银凤、周焘、杨华强等出席了座谈会。

会后，王辉主委带领嘉宾参观了洪门党部历史陈列馆，王辉主委向代表团嘉宾高度赞扬了前主委邓家昌先生多年来为渥太华洪门及社区做出的贡献，促进了中加文化交流并荣获三枚加拿大联邦政府颁发的荣誉勋章，王主委为邓家昌大哥取得的成绩深感骄傲与自豪。最后代表团嘉宾和全体与会代表合影留念。