《秋日赏枫》 申丽珠

时至中秋，又是枫叶红了的时候。由女婿驾车，我们向着观枫最佳处——加蒂诺驶去。出了城，视野突然变得开阔，整个心也像长了翅膀一样跟着飞了起来。我们沿着加蒂诺山缓缓徐行，只见道路两侧遍植的枫树，间隔有序地排列，那高大的树干，挺直了身躯，撑起了庞大的叶系，棵棵枫树似亭亭玉立的礼仪小姐，风姿绰绰地列队迎宾。殷殷红枫似燃烧的一把火，点燃了我们赏枫的热情。

一小时后，我们来到加蒂诺公园，顿感空气清新、润湿。展现在眼前的一泓湖水，在群枫环抱中，更显得圣洁、宁静。湖畔的枫树，有的树干曲虬翻腾，如行云卷雾；有的树干蜿蜓如龙，冠冲云霄；有的曲枝四展，气势开张。经过秋阳的熏染，经历秋风的吹拂，红的枫叶，红得如玛瑙般鲜亮；黄的枫叶，黄得如油菜花般娇艳；也还有绿的，仿佛还在长夏时一般滴翠。其品种之多，色泽之艳丽，一棵棵枫树是那样娇媚照眼，晶莹剔透。它们和加蒂诺的湖光山色一起，织成一幅金秋画卷，让人感叹加蒂诺的曼妙缤纷，感叹大自然的神奇造化，令人叫绝。

我们在树林里穿进穿出。渐渐，繁茂的枫树遮天蔽日，头顶上似有一把把花色的巨伞。秋阳从树枝缝隙中照射过来，红色的、黄色的、橙色的、褐色的片片枫叶闪闪发亮，很像镶了宝石的金缕衣，风一吹，款款生姿……行至极狭处，像巴掌大的枫叶，随着树枝伸向我们，像是要来拥抱亲人。再往前走是一条缀满枫叶的岔道，在温暖的阳光照耀下，好似地上铺了一层碎金，踩在上面，就像踩在羊毛地毯上一样柔软。置身其间，似置身于一个色彩亮丽的世界，顿感自在，浑然忘我，充分享受着大自然最惬意的乐趣。我俯身拾起几片枫叶细看，清晰的叶脉，骨感强烈；带齿的叶边，线条突出。这些枫叶，或大或小，或角或弧，都充盈着“一叶知秋”的风韵，让我爱不释手。比来比去，最后挑选了两片叶脉清晰的带回家，我要把它夹进书里，作为赏枫纪念，才不虚此行。

我们沿着小道爬上尚普兰观景台，凭栏俯瞰：只见山下密密匝匝的红枫如红霞万丈，当有风吹过，荡漾的枫浪层层迭迭地铺展开来，把偌大的加蒂诺营造成“霜叶红于二月花”的美景。好看极了，竟让我心花怒放！过去，我总认为，漫山红遍，是文学家的笔下生花；层林尽染，也是诗人的夸张手法；红叶如血，更是只有在精选的标本里才能找到。今日身临其境，才茅塞顿开，才感到这些描写的真实性。

站在尚普兰观景，既让我怦然心动，也让我品味无穷。这些枫树，身经百年，历尽沧桑，如今仍然枝繁叶茂，生机盎然。这些枫树怎么会这样长命？怎么会永葆青春？细细想来，加拿大人把保护枫树视为对加拿大文化的传承和荣耀。他们深深懂得，枫树是加拿大人生活中的伴侣，把加拿大的城市、乡村和原野装扮得分外美丽；枫树对加拿大的钟情，让加拿大人在生活中得到启迪。同样，加拿大人对枫树的痴情已到了极至的程度，使得枫叶和加国密不可分：1868年，它绘制在授予安大略和魁北克军人的军衣上；在两次世界大战中，它出现在军人的领章上；自1965年始，它用于加拿大国旗上，1965年2月15日被定为加拿大国旗日。枫叶逐渐成为国家最重要的标志。不是吗？国旗是枫叶旗，国徽图案中有枫叶，国歌歌词中唱枫叶，货币、商品、书刊有枫叶，日常用具和装饰品中有枫叶，房前屋后有枫叶，连加拿大政府官员的名片上也有枫叶……枫叶可以说是“活的文物”，是渥太华历史的见证，是京都风貌的代表，也是加拿大灿烂文化的一部分。我在感受壮美枫林的同时，也感受到加拿大人与自然如此融洽、和谐的人生。

我们时而拾级而上，时而拾级而下，在枫林里穿梭，在湖边漫步，所见到的枫树和一切景物都保持着自然的生态，没有见到树干被人用刀削去树皮，写下某某到此一游的愤怒；没有见到树身被人砍倒的悲哀；没有见到树枝被人折断的呻吟；没有见到树叶被人摘夺的哭泣；没有见到鸟儿被人追打的惊恐；没有见到空气被污染的喘息；更没有见到泥土承受垃圾的无奈……所到之处干干净净，偶然有一点纸屑掉在地上，过路人都会拾起来丢进垃圾筒里。正是由于加拿大人具有强烈的环保意识和高尚的公共道德，才营造了加蒂诺干净、清丽、一片赤艳的壮观美景。

虽然游兴不减，秋阳却已缓缓西沉，影子也渐渐地修长起来了，一切景物更增添了它们的无穷魅力。然而，这无限好的黄昏，偏偏又催人归去。呵！这夕阳秋山诱发了我的诗兴：即赋诗一首，以作依依心灵的慰籍：

枫树美，枫林秀，

枫叶流丹醉山丘，

步步回头看不够，

旧地来年再重游！